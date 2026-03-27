Secciones
DeportesFútbol

Entradas, dudas y enojo: polémica por la venta de entradas y silbidos a “Chiqui” Tapia en La Bombonera

El amistoso previo al Mundial dejó dudas sobre la distribución de tickets, precios elevados y un clima dividido entre la emoción por ver a Messi y el enojo con la dirigencia.

POLÉMICA. La venta de entradas para cuando juega la selección es siempre una problemática. POLÉMICA. La venta de entradas para cuando juega la selección es siempre una problemática.
Por Maria Sofia Lucena Hace 1 Hs

El amistoso entre Argentina y Mauritania fue uno de los temas principales de la semana. Si se mantiene la misma emoción por ver a la Selección o si ya bajaron un poco las revoluciones desde el Mundial (¿cómo que ya pasaron cuatro años?) quedará para otra nota. La cancelación de la Finalissima por falta de acuerdo entre las dirigencias del fútbol español, argentino y mundial abrió la puerta a este partido en el país. Contra Mauritania. A 76 días del Mundial, la pregunta quedó dando vueltas sobre si alcanza para medirse de cara a lo que viene.

La sede también cambió el mapa y se trasladó al sur de la Ciudad de Buenos Aires. La Bombonera fue la elegida en lugar del Monumental, ocupado por recitales de AC DC. Con una capacidad menor, cerca de 33 mil lugares menos, la disponibilidad se redujo y el acceso se volvió un tema en sí mismo.

La venta arrancó el lunes 23 de marzo a la mañana por Deportick. A las pocas horas, agotado. Todo dentro de lo previsible… hasta que dejó de serlo. Durante la noche previa al partido, en redes sociales empezó a circular otra vez la venta en AFA Tickets, que también forma parte del ecosistema de la entidad. De golpe volvieron a aparecer populares de 90 mil pesos y plateas de hasta 490 mil. Entonces nacieron las preguntas ¿de dónde salieron? ¿Se liberaron a último momento? ¿Se guardaron? ¿Quién accedió realmente a la primera venta?

MENSAJE. MENSAJE.

Con ese panorama, LA GACETA recorrió el estadio y habló con hinchas en distintos sectores. Florencia Magan y Mariano Juzt estaban con sus dos hijos, sacándose fotos con sonrisas de oreja a oreja. “Es un sacrificio. Es fin de mes. Ver la ilusión de mis hijos al ver a Lionel Messi en vivo no tiene precio. Es la primera vez que venimos y sé que van a contar esto toda la vida. Para nosotros como padres verlos felices lo vale todo. Si las entradas estaban caras, el amor no tiene precio”, expresó.

A pocos metros, dos hinchas que prefirieron no identificarse. “Nos regalaron las entradas”, dijeron. No quisieron explicar quién ni por qué.

Cerca de ellos, Alejandro Rivero y Fabián Ferrufino. Hinchas de Boca, habitués de la popular en los partidos del “Xeneize”. Esta vez eligieron platea. No consiguieron en la primera venta. Compraron en la madrugada del mismo día del partido. Y consiguieron. “El precio es adecuado. Es lo que vale ver a Messi. Si es caro dependerá de cada uno y de la economía de cada casa. Para mí ver a Messi es ver algo único, es historia en vivo y van a pasar años hasta que llegue uno igual. Para eso se paga lo que sea”, expresó Fabián.

Ya ubicados en sus asientos, José Luis Gómez esperaba junto a su hijo Elías. “La entrada tiene el precio que tiene. Si es caro o no no lo sé. Es lo que vale ver a esta Selección y pudimos pagarlo. Es una ilusión poder estar acá”, dijo.

La intriga se instaló desde temprano. Saber si todas las entradas se vendieron o si parte terminó en manos de clubes, invitados o amigos quedó sin respuesta. En el sector que ocupa La 12 cuando juega Boca, estuvieron ellos. Completo. ¿Consiguieron por Deportick? ¿O por otra vía?

Amigos o no, invitados o no, el enojo con Claudio “Chiqui” Tapia se hizo notar. A diferencia de las ovaciones para los jugadores, su ingreso al campo de juego para entregarle una placa a Juan Román Riquelme fue acompañado por abucheos y silbidos. Contra su gestión. O contra él mismo. Difícil separar una cosa de la otra.

El mensaje se extendió por toda la Bombonera. Y si el cambio de sede, las invitaciones o la elección de un estadio con menor capacidad apuntaban a evitar ese momento, no alcanzó. El enojo igual se hizo escuchar. El resto quedó en manos del fútbol. Disfrutar a la selección campeona del mundo antes del viaje al Mundial.

Temas Buenos AiresJuan Román RiquelmeSelección Argentina de fútbolAsociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaSorteo Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Marcha atrás de Scaloni: Mastantuono y Panichelli vuelven a la Selección

Marcha atrás de Scaloni: Mastantuono y Panichelli vuelven a la Selección

Mauritania, el rival desconocido que pondrá a prueba a la Selección en la previa del Mundial

Mauritania, el rival desconocido que pondrá a prueba a la Selección en la previa del Mundial

“Va a jugar los dos partidos para que la gente disfrute”: Scaloni confirmó la presencia de Messi

“Va a jugar los dos partidos para que la gente disfrute”: Scaloni confirmó la presencia de Messi

Lionel Messi llegó a la Argentina y se reunió con “Chiqui” Tapia en Ezeiza: así fue el reencuentro

Lionel Messi llegó a la Argentina y se reunió con “Chiqui” Tapia en Ezeiza: así fue el reencuentro

Queríamos jugarla: un jugador de la Selección habló tras la suspensión de la Finalissima contra España

"Queríamos jugarla": un jugador de la Selección habló tras la suspensión de la Finalissima contra España

Lo más popular
La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo
1

La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?
2

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Un spot con guiño tucumano: el ancazo a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección
3

Un spot con guiño tucumano: el "ancazo" a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección

La Justicia de EEUU revoca el fallo por YPF y la Argentina evita pagar más de U$S16.000 millones
4

La Justicia de EEUU revoca el fallo por YPF y la Argentina evita pagar más de U$S16.000 millones

De los vuelos de Adorni al barro en Tucumán: las trampas morales que dejan en evidencia a los políticos
5

De los vuelos de Adorni al barro en Tucumán: las trampas morales que dejan en evidencia a los políticos

Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó en Tucumán el nuevo Axor
6

Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó en Tucumán el nuevo Axor

Más Noticias
Un spot con guiño tucumano: el ancazo a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección

Un spot con guiño tucumano: el "ancazo" a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección

Tras el fallo por YPF, Milei le apuntó a Kicillof y a Cristina Fernández

Tras el fallo por YPF, Milei le apuntó a Kicillof y a Cristina Fernández

La Justicia de EEUU revoca el fallo por YPF y la Argentina evita pagar más de U$S16.000 millones

La Justicia de EEUU revoca el fallo por YPF y la Argentina evita pagar más de U$S16.000 millones

Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

Agenda de TV: dónde ver en vivo Argentina-Mauritania y a qué hora juegan Independiente-Atenas por al Copa Argentina

Agenda de TV: dónde ver en vivo Argentina-Mauritania y a qué hora juegan Independiente-Atenas por al Copa Argentina

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Cómo le fue a Colapinto en Suzuka: su rendimiento en las primeras prácticas

Cómo le fue a Colapinto en Suzuka: su rendimiento en las primeras prácticas

Franco Colapinto rompió el silencio sobre su vida amorosa y reveló un dato inesperado de Sergio “Checo” Pérez

Franco Colapinto rompió el silencio sobre su vida amorosa y reveló un dato inesperado de Sergio “Checo” Pérez

Comentarios