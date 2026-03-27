Entradas, dudas y enojo: polémica por la venta de entradas y silbidos a “Chiqui” Tapia en La Bombonera

El amistoso entre Argentina y Mauritania fue uno de los temas principales de la semana. Si se mantiene la misma emoción por ver a la Selección o si ya bajaron un poco las revoluciones desde el Mundial (¿cómo que ya pasaron cuatro años?) quedará para otra nota. La cancelación de la Finalissima por falta de acuerdo entre las dirigencias del fútbol español, argentino y mundial abrió la puerta a este partido en el país. Contra Mauritania. A 76 días del Mundial, la pregunta quedó dando vueltas sobre si alcanza para medirse de cara a lo que viene.