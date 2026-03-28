Cartas de lectores: Mercedes Sosa

“Gorda comunista, esta gorda fue un cáncer”. Palabras de una persona que no sé en calidad de qué trabaja en Radio Nacional Tucumán. Realmente no sé cómo calificarlo sin entrar en groserías o insultos porque ni eso merece y me pondría al nivel tan bajo que tiene este chico. Falta de respeto total. Hablar así de nuestra Mercedes, orgullo tucumano, su voz símbolo de libertad y esperanza, que cantó con Charly, Spinetta, Silvio, Serrat. Conocida y querida a nivel mundial… esto sólo tiene precedentes en las épocas oscuras que vivió la Argentina hace 50 años. Preocupa, obvio porque repite (porque este chico ni capacidad para pensar debe tener) un slogan del actual Gobierno nacional negacionista, que tiene aversión a todo lo que representa nuestra cultura, intentando borrar la historia y personas como en el caso de Mercedes. Da pena este nene porque jamás va a poder hacer lo que hizo Mercedes en 1965 cuando cantó fuera de repertorio en Cosquín “Derrumbe Indio”; y la plaza Próspero Mena se vino abajo de aplausos . Y te aviso… Mercedes Sosa es remera… vos nunca. Fin.
Marcela Inés Rodríguez
Payró 3.505 - S. M. de Tucumán