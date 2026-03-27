Guerra en Medio Oriente: el plan de 15 puntos que quiere Trump e Irán rechaza

Un mundo a la espera

El conflicto ha dejado de ser regional para convertirse en una crisis sistémica. Con el precio del barril de crudo en niveles alarmantes y las bolsas de valores reaccionando a cada tuit o comunicado oficial, la incertidumbre es el único factor constante. Mientras Qatar se mantiene al margen para proteger su territorio y Turquía intenta tender puentes, el plan de los 15 puntos de Trump queda, por ahora, como un documento que “se ve bien sobre el papel” pero que carece de las garantías mínimas para que ambas partes bajen las armas.