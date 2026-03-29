Apple lanzó iOS 26.4: nuevos emojis, mejor autocorrector y más seguridad para tu iPhone

Apple anunció el lanzamiento oficial de iOS 26.4, una actualización que apunta directamente a mejorar la experiencia diaria de los usuarios de iPhone. Más allá de los cambios visuales, la nueva versión pone el foco en la precisión del teclado, la personalización y nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial.
Disponible desde el 24 de marzo de 2026, iOS 26.4 llega con ocho nuevos emojis, funciones renovadas en Apple Music y avances en seguridad, como la activación por defecto de la Protección de Dispositivos Robados.
Uno de los cambios más destacados es la optimización del teclado, una función clave para millones de usuarios que utilizan el iPhone a diario.
La actualización introduce mejoras profundas en el motor de lenguaje que permiten:
- Reducir los errores al escribir rápido o con una sola mano
- Incorporar un autocorrector más preciso, que entiende mejor el contexto
- Mejorar la experiencia al escribir en varios idiomas, especialmente entre español e inglés
- Con estos ajustes, Apple busca dejar atrás los problemas de autocorrección que generaban frustración en los usuarios.
Nuevos emojis: del Sasquatch a la orca
iOS 26.4 también amplía el catálogo de emojis con ocho incorporaciones que combinan elementos naturales, fantásticos y expresivos:
- Cara distorsionada, con ojos saltones
- Bailarín de ballet con opciones inclusivas
- Orca
- Criatura peluda inspirada en el Sasquatch
- Cofre del tesoro
- Trombón
- Derrumbe de piedras
Estas nuevas opciones buscan enriquecer la comunicación visual en mensajes y redes sociales.
Apple Music y funciones inteligentes
Otra de las áreas que recibe mejoras es Apple Music, con herramientas que integran inteligencia artificial para una experiencia más personalizada.
Entre las novedades se destaca “Playlist Playground”, una función en fase beta que permite crear listas de reproducción a partir de descripciones escritas, como estados de ánimo o actividades.
Además, se suman:
- Reconocimiento de música sin conexión mediante Shazam
- Notificaciones de conciertos cercanos de artistas favoritos
- Mayor independencia en cuentas familiares para gestionar pagos
- Más seguridad y accesibilidad
La actualización también refuerza la protección de datos al activar automáticamente la Protección de Dispositivos Robados, una función pensada para resguardar la información personal en caso de robo.