Cerúndolo escalará al puesto 18 del ranking mundial pese a la derrota frente a Zverev

Mientras tanto, la otra gran noticia del torneo es el regreso de Jannik Sinner al número uno del ranking mundial. El italiano se benefició de la derrota de Carlos Alcaraz (1) en el Miami Open 2026 y de la ausencia de defensa de puntos por la sanción que pesó sobre el español el año pasado por doping positivo. Sinner llegó a semifinales tras vencer por 6-2 y 6-2 al estadounidense Frances Tiafoe y se medirá este viernes a Zverev. La otra semifinal enfrentará al checo Jiri Lehecka contra el francés Arthur Fils, completando un cuadro de lujo en el Masters 1000 de Florida.