Cerúndolo escalará al puesto 18 del ranking mundial pese a la derrota frente a Zverev

Francisco Cerúndolo quedó eliminado en los cuartos de final del Miami Open 2026 tras una derrota contundente frente al alemán Alexander Zverev, en un duelo que mostró la diferencia de nivel entre ambos. El marcador de 6-1 y 6-2 a favor del teutón reflejó la superioridad de un jugador que ha sabido imponer su experiencia en torneos de alto calibre.
El historial entre Cerúndolo y Zverev estaba equilibrado hasta antes de este encuentro, con tres victorias para cada uno. Sin embargo, la reciente racha del alemán marca una tendencia clara: ganó los cuatro enfrentamientos previos en el Masters 1000 de Canadá, la Copa Davis, el Abierto de Australia y ahora en Miami. Esta serie de triunfos demuestra que Zverev ha logrado encontrar la manera de dominar a Cerúndolo en los torneos más exigentes del circuito.
Tras el partido, Zverev aseguró su pase a las semifinales del Miami Open 2026, donde lo espera Jannik Sinner, en un choque que promete ser electrizante. Además, sumará 400 puntos para el ranking mundial y se llevará un premio económico de al menos 340.190 dólares. Por su parte, Cerúndolo deberá conformarse con 200 puntos y un premio de 193.645 dólares, resultados que, aunque no le permiten seguir en el torneo, representan un avance importante en su carrera.
Para el argentino, llegar a los cuartos de final de este certamen en Florida significa su cuarta aparición en esta instancia a nivel Masters 1000. Pese a la eliminación, Cerúndolo escalará al puesto 18 del ranking mundial, consolidándose como el principal representante argentino en la competencia y reafirmando su crecimiento constante dentro del circuito profesional.
El partido dejó en evidencia el potencial y las áreas a mejorar de Cerúndolo, quien deberá trabajar en su consistencia frente a rivales de alto nivel para poder dar el salto definitivo en torneos de este calibre. La actuación frente a Zverev, aunque con un resultado adverso, representa una experiencia valiosa que servirá para afinar aspectos técnicos y estratégicos de cara a futuros compromisos.
Mientras tanto, la otra gran noticia del torneo es el regreso de Jannik Sinner al número uno del ranking mundial. El italiano se benefició de la derrota de Carlos Alcaraz (1) en el Miami Open 2026 y de la ausencia de defensa de puntos por la sanción que pesó sobre el español el año pasado por doping positivo. Sinner llegó a semifinales tras vencer por 6-2 y 6-2 al estadounidense Frances Tiafoe y se medirá este viernes a Zverev. La otra semifinal enfrentará al checo Jiri Lehecka contra el francés Arthur Fils, completando un cuadro de lujo en el Masters 1000 de Florida.
Cerúndolo, pese a la derrota, se retira del torneo con la frente alta y consolidando su lugar entre los mejores del mundo. Ahora deberá enfocarse en los próximos desafíos, con la mirada puesta en mantenerse dentro del top 20 y buscar nuevas oportunidades para brillar en los principales escenarios del tenis internacional.