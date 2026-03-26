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Zverev arrolló a Cerúndolo y dejó sin argentinos al Miami Open

El alemán se impuso con contundencia por 6-1 y 6-2 en apenas 1 hora y 5 minutos y se metió en semifinales, donde enfrentará a Jannik Sinner.

A SEMIS. Alexander Zverev venció a Francisco Cerúndolo y accedió a semifinales del Miami Open. A SEMIS. Alexander Zverev venció a Francisco Cerúndolo y accedió a semifinales del Miami Open.
Hace 1 Hs

El Miami Open se quedó sin presencia argentina. Francisco Cerúndolo no pudo hacer pie ante un Alexander Zverev dominante y cayó sin atenuantes por 6-1 y 6-2 en los cuartos de final del Masters 1000 estadounidense.

El desarrollo del partido fue claramente favorable al alemán desde el inicio. Zverev impuso condiciones con su servicio, mostrando una eficacia notable con el primer saque, con el que ganó el 84% de los puntos. Además, fue ampliamente superior en los intercambios, aprovechando los errores del argentino y dominando desde el fondo de la cancha.

Cerúndolo, en cambio, nunca logró meterse en partido. Sus números reflejan las dificultades: apenas ganó el 35% de los puntos con su segundo servicio y no contó con oportunidades de quiebre a lo largo de todo el encuentro. La diferencia también se evidenció en la devolución, donde Zverev sumó 22 puntos contra solo 8 del argentino.

El primer set fue un monólogo. Zverev quebró en dos oportunidades y rápidamente se lo llevó por 6-1, sin darle opciones a Cerúndolo, que no encontró variantes para contrarrestar el ritmo de su rival.

La tendencia se mantuvo en el segundo parcial. El alemán volvió a quebrar en momentos clave y cerró el partido con autoridad por 6-2, confirmando su superioridad en todos los aspectos del juego.

Con esta victoria, Zverev alcanzó las semifinales del Miami Open y continúa consolidando su gran presente: llegó a cinco semifinales en los últimos seis torneos Masters 1000 y logró meterse, por primera vez en su carrera, en semifinales consecutivas entre Indian Wells y Miami.

En la próxima instancia tendrá un desafío de alto nivel, ya que se medirá ante el italiano Jannik Sinner por un lugar en la final. El historial reciente no lo favorece: el alemán perdió los últimos seis enfrentamientos ante el número dos del mundo, lo que agrega un condimento especial al duelo que se disputará en la cancha central.

Para Cerúndolo, la derrota marca el final de su recorrido en el torneo, donde había logrado una destacada actuación hasta cuartos de final, pero esta vez se encontró con un rival que no le dio ninguna posibilidad.

Temas MiamiAlexander ZverevFrancisco Cerúndolo
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