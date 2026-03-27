Austria goleó a Ghana y se perfila como un rival a tener en cuenta para Argentina

A poco más de dos meses para el inicio del Mundial, los distintos cuerpos técnicos comienzan a analizar en detalle a sus rivales de la fase de grupos. En ese contexto, Austria -uno de los adversarios de Argentina- dejó una fuerte señal al golear 5-1 a Ghana en un amistoso disputado en Viena.
El conjunto dirigido por Ralph Rangnick abrió el marcador rápidamente gracias a Marcel Sabitzer. El capitán austríaco, actual jugador del Borussia Dortmund, convirtió un penal que significó el 1-0 en los primeros minutos. A pesar del dominio en la posesión, ese fue el único gol de la primera mitad.
En el complemento, Austria marcó la diferencia con contundencia. Michael Gregoritsch amplió la ventaja tras empujar la pelota con el arco a su merced, y a los 58 minutos Stefan Posch estiró la diferencia con un cabezazo. Ghana logró descontar a los 76, por intermedio de Jordan Ayew, pero no pudo sostener la reacción.
En el tramo final, Austria volvió a golpear. Carney Chukwuemeka y Nicolás Seiwald sellaron el 5-1 definitivo, en una actuación que dejó buenas sensaciones para Rangnick, ex entrenador del Manchester United.
Con este resultado, el seleccionado europeo ratificó su crecimiento y se posiciona como un rival a tener en cuenta en la previa del Mundial.