Secciones
DeportesFútbol

Austria goleó a Ghana y se perfila como un rival a tener en cuenta para Argentina

El delantero se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en un entrenamiento de la Selección y, tras el diagnóstico, expresó su dolor y su postura en redes sociales.

Marcel Sabitzer anotó el 1-0 frente a Ghana. Marcel Sabitzer anotó el 1-0 frente a Ghana.
Hace 1 Hs

A poco más de dos meses para el inicio del Mundial, los distintos cuerpos técnicos comienzan a analizar en detalle a sus rivales de la fase de grupos. En ese contexto, Austria -uno de los adversarios de Argentina- dejó una fuerte señal al golear 5-1 a Ghana en un amistoso disputado en Viena.

El conjunto dirigido por Ralph Rangnick abrió el marcador rápidamente gracias a Marcel Sabitzer. El capitán austríaco, actual jugador del Borussia Dortmund, convirtió un penal que significó el 1-0 en los primeros minutos. A pesar del dominio en la posesión, ese fue el único gol de la primera mitad.

En el complemento, Austria marcó la diferencia con contundencia. Michael Gregoritsch amplió la ventaja tras empujar la pelota con el arco a su merced, y a los 58 minutos Stefan Posch estiró la diferencia con un cabezazo. Ghana logró descontar a los 76, por intermedio de Jordan Ayew, pero no pudo sostener la reacción.

En el tramo final, Austria volvió a golpear. Carney Chukwuemeka y Nicolás Seiwald sellaron el 5-1 definitivo, en una actuación que dejó buenas sensaciones para Rangnick, ex entrenador del Manchester United.

Con este resultado, el seleccionado europeo ratificó su crecimiento y se posiciona como un rival a tener en cuenta en la previa del Mundial.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo
1

La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?
2

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

La Justicia de EEUU revoca el fallo por YPF y la Argentina evita pagar más de U$S16.000 millones
3

La Justicia de EEUU revoca el fallo por YPF y la Argentina evita pagar más de U$S16.000 millones

Un spot con guiño tucumano: el ancazo a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección
4

Un spot con guiño tucumano: el "ancazo" a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección

De los vuelos de Adorni al barro en Tucumán: las trampas morales que dejan en evidencia a los políticos
5

De los vuelos de Adorni al barro en Tucumán: las trampas morales que dejan en evidencia a los políticos

Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó en Tucumán el nuevo Axor
6

Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó en Tucumán el nuevo Axor

Más Noticias
Un spot con guiño tucumano: el ancazo a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección

Un spot con guiño tucumano: el "ancazo" a Pelli y Mercedes Sosa, presentes en el video de la Selección

La Justicia de EEUU revoca el fallo por YPF y la Argentina evita pagar más de U$S16.000 millones

La Justicia de EEUU revoca el fallo por YPF y la Argentina evita pagar más de U$S16.000 millones

Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona

Agenda de TV: dónde ver en vivo Argentina-Mauritania y a qué hora juegan Independiente-Atenas por al Copa Argentina

Agenda de TV: dónde ver en vivo Argentina-Mauritania y a qué hora juegan Independiente-Atenas por al Copa Argentina

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Una provincia está bajo alerta por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Cómo le fue a Colapinto en Suzuka: su rendimiento en las primeras prácticas

Cómo le fue a Colapinto en Suzuka: su rendimiento en las primeras prácticas

Franco Colapinto rompió el silencio sobre su vida amorosa y reveló un dato inesperado de Sergio “Checo” Pérez

Franco Colapinto rompió el silencio sobre su vida amorosa y reveló un dato inesperado de Sergio “Checo” Pérez

La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo

La madre que plantó un árbol para que el recuerdo de su hijo siga creciendo

Comentarios