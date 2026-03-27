La emotiva carta de Panichelli tras su lesión: “Esto no se lo merece nadie”

“Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie. Por suerte, jamás me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo y obtener el premio al final. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar: me los voy a trabajar, como siempre hice. A vivir, que son dos días. Gracias por todas las muestras de cariño”, agregó.