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La emotiva carta de Panichelli tras su lesión: “Esto no se lo merece nadie”

El delantero, que atravesaba su mejor momento en Francia, se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en un entrenamiento. Luego del diagnóstico, compartió un duro mensaje en redes.

Joaquín Panichelli sufrió una dura lesión y compartió un mensaje en sus redes sociales. Joaquín Panichelli sufrió una dura lesión y compartió un mensaje en sus redes sociales.
Hace 1 Hs

En uno de los últimos entrenamientos de la Selección, Joaquín Panichelli sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y quedó desafectado de la convocatoria. Tras conocerse la noticia, el delantero publicó una emotiva carta en sus redes sociales.

“A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticias; la línea se corre bastante seguido según la conveniencia de la situación. Pero estoy seguro de que, si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie”, escribió.

“Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie. Por suerte, jamás me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo y obtener el premio al final. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar: me los voy a trabajar, como siempre hice. A vivir, que son dos días. Gracias por todas las muestras de cariño”, agregó.

El delantero atravesaba un gran presente: era el máximo goleador de la Ligue 1 con Racing de Estrasburgo, con 18 goles y cuatro asistencias en 38 partidos. Ese rendimiento había llevado a Lionel Scaloni a convocarlo, pero la lesión lo marginará de la doble fecha.

“Mucha fuerza, Joaco. Estamos con vos”, publicó la cuenta oficial de la Selección en señal de apoyo.

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