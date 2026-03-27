BTS se presentará en el Estadio Único de La Plata y ya se confirmó el precio de las entradas

BTS en Argentina: precio y venta de entradas

Quienes quieran ver el gran regreso de BTS deberán reservar al menos un fin de semana de octubre, que será cuando la banda dé su show en Argentina. Llegarán al Estadio Único de La Plata el viernes 23 y el sábado 24 de octubre. La preventa empezará el martes 7 de abril a las 10 y será exclusiva para algunas fanáticas. Quienes quieran acceder a esta instancia deberán registrarse antes en 2026bts.com. También deberán estar registrados en la plataforma Weverse, que otorgará un número de Army Membership.