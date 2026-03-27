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BTS se presentará en el Estadio Único de La Plata y ya se confirmó el precio de las entradas

Tras casi cuatro años de ausencia por el servicio militar, la banda surcoreana llegará al Estadio Único de La Plata en octubre.

BTS se presentará en el Estadio Único de La Plata y ya se confirmó el precio de las entradas Foto: airesdesantafe.com.ar
Hace 37 Min

La banda surcoreana volvió a retomar su contacto con el mundo. Las fanáticas de BTS esperaron casi cuatro años en los que sus integrantes estuvieron cumpliendo con el servicio militar obligatorio que plantea el régimen surcoreano. La primera presentación de su gira “Arirang” será el 9 de abril en el Goyang Stadium en Goyang, Corea del Sur. La etapa de América Latina empezará el 7 de mayo en México.

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La productora encargada de traer a la boy band surcoreana es DF Entertainment, que este viernes al mediodía anunció que BTS se presentará en el Estadio Único de La Plata. “¡La espera terminó, Armys! BTS World Tour Arirang en Argentina”, anunciaron en las redes sociales de la productora.

Aunque la publicación se llenó de “Me gusta”, en los comentarios las fanáticas de la banda dejaron ver su descontento. Mientras que la capacidad del estadio platense es de 50.000 a 53.000 personas, el estadio de River Plate tiene una capacidad para más de 85.000 espectadores, según indica en su sitio oficial. Es en este último sitio donde las seguidoras esperaban que fuera la presentación, lo que haría posible que más personas pudieran asistir.

BTS en Argentina: precio y venta de entradas

Quienes quieran ver el gran regreso de BTS deberán reservar al menos un fin de semana de octubre, que será cuando la banda dé su show en Argentina. Llegarán al Estadio Único de La Plata el viernes 23 y el sábado 24 de octubre. La preventa empezará el martes 7 de abril a las 10 y será exclusiva para algunas fanáticas. Quienes quieran acceder a esta instancia deberán registrarse antes en 2026bts.com. También deberán estar registrados en la plataforma Weverse, que otorgará un número de Army Membership.

La venta general de entradas empezará unos días después, el 10 de abril, también desde las 10, en el mismo sitio.

DF Entertainment publicó el precio de las entradas, aunque a estos montos deberán sumarse los recargos de servicio por compra online.

Precios

  • Cabecera norte y sur: $225.000 + recargo por servicio
  • Campo: $350.000 + recargo por servicio
  • Platea A y B: $390.000 + recargo por servicio
  • Platea preferencial A y B: $425.000 + recargo por servicio
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