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Ventas récord para el nuevo disco de la banda coreana BTS

El nuevo álbum se convirtió en un fenómeno inmediato a nivel global. Las increíbles cifras.

Ventas récord para el nuevo disco de la banda coreana BTS
Hace 3 Hs

El nuevo álbum de BTS, “Arirang”, vendió 3,98 millones de copias en su primer día, según comunicó su sello discográfico Big Hit Music, al citar cifras de Hanteo Chart, el servicio local de seguimiento del mercado discofráfico.

El álbum salió a la venta el viernes, un día antes del gran concierto de regreso que BTS ofreció en el centro de Seúl tras una pausa de casi cuatro años y al que habrían asistido unas 260.000 personas.

Comenzando con “Body to Body” y terminando con “Into the Sun”, “Arirang”, compuesto por 14 temas, toma su nombre de una canción popular sobre la nostalgia y la separación que a menudo se considera el himno nacional no oficial de Corea del Sur.

La identidad coreana

Fue presentado como un reflejo de la identidad coreana de esta banda masculina en proceso de maduración, que vuelve a la tarima luego de que sus siete miembros cumplieran el servicio militar obligatorio.

Como se esperaba BTS interpretó en su concierto en la capital surcoreana algunas de sus nuevas canciones, que, según reportes de los medios, el grupo pasó un tiempo grabando en Los Ángeles.

BTS, una maquinaria musical que mueve miles de millones de dólares

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Este nuevo álbum “parece una carta de amor a su país natal”, había destacado Jeff Benjamin, columnista de k-pop de Billboard.

En el apogeo de su fama antes de su receso, BTS se encontraba entre los artistas más populares de Spotify, codeándose con figuras como Taylor Swift y Justin Bieber.

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