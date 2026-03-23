Sorpresa en el ranking 2026: un país latinoamericano entre los más felices del mundo

También tienen una apreciación de su cotidianidad significativamente más alta de lo que los factores medidos podrían pronosticar por sí solos, según el estudio. Por ejemplo, cuando la BBC consultó al lugareño Adrian Hunt qué hace a Costa Rica un lugar tan alegre, no titubeó. "Comunidad, comunidad, comunidad", repitió el nómada digital que vive en Las Catalinas, un pueblo sin automóviles en la costa de Guanacaste. "Tener a gente que comparte la misma pasión que tú de llevar una vida saludable, estar al aire libre y ser vecinos", resumió.