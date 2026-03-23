Sorpresa en el ranking 2026: un país latinoamericano entre los más felices del mundo

¿Qué puede definir la felicidad? Para la ciencia no es solo el dinero o los lazos afectivos, sino una serie de factores en los que los países nórdicos se destacaron por mucho tiempo. Sin embargo, el último Índice Global de Felicidad de la ONU demostró un revés interesante: entre medio de gigantes europeos se encuentra Costa Rica, una de las naciones más dichosas del planeta.
El reciente documento de las Naciones Unidas destacó una conquista de gran relevancia para la región. Por primera vez en 14 años de historia del escalafón, un país de América Latina figura entre los primeros cinco lugares. El logro es de Costa Rica, que en el último tiempo ascendió vertiginosamente: en 2023 ocupaba el puesto 23; en 2026, la cuarta posición.
Los criterios para elegir a los países más felices
El ranking es producido por Gallup, el Centro de Investigación de Bienestar de Oxford y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, donde se tienen en cuenta las calificaciones de los residentes de 140 países ante las consultas sobre su propio nivel de vida, sumados a indicadores como el Producto Bruto Interno (PBI), apoyo social, expectativa de vida, percepción de libertad, generosidad y corrupción.
En los primeros cinco puestos de la lista, entre medio de los estados nórdicos, se halla Costa Rica, que subió hasta el cuarto escalón gracias a sus puntajes de libertad y medidas en asistencia colectiva que casi se duplicaron en 2021.
Cómo Costa Rica se conviritió en uno de los países más felices
Como explican desde la BBC, esta nación centroamericana no destaca por el nivel de producción nacional o respaldo gubernamental como sí lo hacen las potencias del norte. Más bien, los residentes valoran la amplia soberanía para tomar sus propias decisiones de vida.
También tienen una apreciación de su cotidianidad significativamente más alta de lo que los factores medidos podrían pronosticar por sí solos, según el estudio. Por ejemplo, cuando la BBC consultó al lugareño Adrian Hunt qué hace a Costa Rica un lugar tan alegre, no titubeó. "Comunidad, comunidad, comunidad", repitió el nómada digital que vive en Las Catalinas, un pueblo sin automóviles en la costa de Guanacaste. "Tener a gente que comparte la misma pasión que tú de llevar una vida saludable, estar al aire libre y ser vecinos", resumió.
La naturaleza también es una fuente de plenitud diaria. Hunt describió el despertar por la mañana, caminar por la playa y ver a los monos aulladores pasar de árbol en árbol mientras los peces se persiguen los unos a los otros en la bahía.
Los líderes nórdicos del top cinco
El podio mundial sigue liderado por Finlandia, que por noveno año consecutivo se corona como el país más feliz. Su secreto no es un misterio: una red de seguridad social envidiable donde la educación y la salud gratuita generan una sensación de confianza plena en el prójimo. Le sigue Islandia, que escaló al segundo puesto gracias a su inquebrantable espíritu solidario, y Dinamarca, donde el bienestar no se traduce en risas constantes, sino en una profunda fe en que todos trabajan por el bien común.
En este escenario, el cuarto lugar de Costa Rica rompe todos los esquemas. Mientras que las potencias del norte basan su prosperidad en instituciones sólidas, los ticos demuestran que la autonomía personal y el contacto con el entorno pueden ser motores igual de potentes. El "Top 5" lo cierra Suecia, una nación que equilibra a la perfección el progreso urbano con un estilo de vida igualitario donde el estatus queda en segundo plano.
Las sorpresas y ausencias del top 10
El ranking de este año también dejó datos llamativos sobre las potencias mundiales. Por segundo año consecutivo, ningún país de habla inglesa logró entrar en el selecto grupo de los diez primeros. Para encontrar a naciones como Australia (15), Estados Unidos (23), Canadá (25) o el Reino Unido (29), hay que bajar bastante en la lista de los 140 estados evaluados.
Aunque el informe completo destaca la estabilidad de Europa, la irrupción de Costa Rica en los puestos de vanguardia marca un precedente histórico para Latinoamérica. Según los expertos de Oxford y Gallup, este fenómeno invita a repensar si el éxito económico es realmente el único camino hacia la autorrealización, o si la "vida saludable y al aire libre" que mencionan sus habitantes es, finalmente, la verdadera clave del bienestar.