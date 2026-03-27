Crimen de las francesas en Salta: la Justicia ahora busca a una mujer

El hallazgo de los hisopados originales en marzo de 2026 representa un giro dramático y largamente esperado en la búsqueda de la verdad sobre el crimen de las turistas francesas. Estas muestras biológicas, que se presumían degradadas, extraviadas o inexistentes tras 15 años de opacidad judicial, fueron localizadas en el Laboratorio de Huellas Genéticas de la UBA y confirmadas como material apto para análisis el pasado 11 de marzo. Ante la relevancia de este material, el 20 de marzo de 2026 se procedió a su traslado inmediato a la ciudad de Salta bajo una estricta cadena de custodia y con la supervisión de la Embajada de Francia, con el fin de que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realice el cotejo definitivo con los perfiles masculinos y femeninos detectados en los diferentes estudios.