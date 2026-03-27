Crimen de las francesas en Salta: la Justicia ahora busca a una mujer
Tras el hallazgo de los hisopados en la UBA, la fiscalía inicia una ronda de extracciones de ADN. Entre las citadas figura la esposa de Santos Clemente Vera. La defensa denuncia falta de garantías y advierte: "No vamos a permitir que se repita la historia".
Mientras la semana pasada la atención pública se centró en la recuperación de muestras genéticas críticas en Buenos Aires, desde hoy el eje de la causa por el asesinato de Cassandre Bouvier y Houria Moumni se desplaza hacia los pasillos de la Ciudad Judicial. La Justicia salteña ha iniciado una serie de citaciones para extracciones de ADN que apuntan, principalmente, a resolver una de las mayores incógnitas del expediente: la identidad de los perfiles femeninos hallados en la escena del crimen.
Una de las notificadas es Beatriz Elizabeth Yapura, esposa de Santos Clemente Vera. Ayer, Yapura recibió la orden de presentarse ante la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas para realizarse un hisopado bucal con fines comparativos. La medida no es aislada; también trascendió la citación de María Graña, una mujer de San Lorenzo que trabajaba en la misma propiedad donde Vera se desempeñaba como jardinero al momento del doble crimen en 2011.
Sin embargo, el hermetismo judicial deja una pregunta flotando en el aire: ¿quién más será citada?¿será citada María Fernanda Cañizares? La hija del excomisario y entonces novia de Gustavo Lasi —quien poseía la cámara y el celular de las víctimas al momento de ser detenida y luego sobreseída— vuelve a estar en el radar de la opinión pública ante la búsqueda frenética de un patrón genético femenino que coincida con los rastros hallados en los cuerpos.
Pese al avance de las citaciones y la llegada de las muestras desde Buenos Aires, la Unidad Fiscal de Graves Atentados contra las Personas mantiene una estricta reserva sobre los detalles específicos del cronograma de pericias y los nombres adicionales que integrarían la lista de extracciones de ADN.
La guerra de los ADN: de la UBA a los laboratorios de París
Para entender por qué hoy se buscan estas muestras, hay que desandar un camino de 15 años plagado de controversias científicas.
En 2011, el juez Martín Pérez basó gran parte de la acusación en un estudio del laboratorio de la UBA, firmado por el especialista Carlos Corach. Aquel informe señalaba la presencia de ADN de Vera y Lasi. Sin embargo, la prueba fue demolida por las defensas: se trataba de un análisis de cromosoma Y, que no sirve para individualizar personas de forma unívoca, sino para determinar linajes paternos.
El giro real llegó en 2012. Primero, una contraprueba de la Fundación Favaloro, a cargo de Eduardo Raimondi, descartó la presencia de Vera y detectó patrones de sexo femenino. Casi en paralelo, la comisión rogatoria internacional enviada a Francia arrojó resultados que la justicia local prefirió ignorar durante una década: laboratorios de París identificaron perfiles masculinos completos de al menos dos o tres individuos desconocidos y, nuevamente, un rastro de ADN femenino que no pertenecía a Cassandre ni a Houria.
Aquella tecnología de secuenciación avanzada, que en 2014 fue minimizada para sostener la condena de Vera, es hoy la base sobre la cual se asienta la esperanza de justicia, tras la anulación del fallo por la Corte Suprema en 2023.
El hallazgo de los hisopados originales en marzo de 2026 representa un giro dramático y largamente esperado en la búsqueda de la verdad sobre el crimen de las turistas francesas. Estas muestras biológicas, que se presumían degradadas, extraviadas o inexistentes tras 15 años de opacidad judicial, fueron localizadas en el Laboratorio de Huellas Genéticas de la UBA y confirmadas como material apto para análisis el pasado 11 de marzo. Ante la relevancia de este material, el 20 de marzo de 2026 se procedió a su traslado inmediato a la ciudad de Salta bajo una estricta cadena de custodia y con la supervisión de la Embajada de Francia, con el fin de que el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) realice el cotejo definitivo con los perfiles masculinos y femeninos detectados en los diferentes estudios.
"Una sorpresa total”
La citación de Beatriz Yapura ha caído como un balde de agua fría en la familia Vera, que aún intenta sanar las heridas de diez años de encierro injusto. En diálogo con LA GACETA, el abogado defensor José Humberto Vargas expresó su malestar por la falta de claridad en el procedimiento.
“A Santos Clemente Vera le pidieron que colabore como baqueano y terminó diez años privado de su libertad; no queremos que le pase lo mismo a Yapura por colaborar”, advirtió Vargas.
El letrado denunció que la citación llegó a última hora, sin explicar si la mujer comparece como testigo o sospechosa, y bajo apercibimiento de ley. “Entendemos que esa colaboración no reviste las mínimas garantías constitucionales. Exigimos prolijidad. La señora Yapura tiene derecho a designar un perito de parte para que vigile el tránsito de esta prueba tan importante”, señaló.
Para la defensa, este movimiento de la fiscalía es una "vuelta atrás" en una historia marcada por el drama. "En este tránsito han muerto familiares de Vera, su señora se enfermó y ahora nuevamente aparece en esta escena", lamentó Vargas, quien ya presentó una nota al Juez de Garantías N°1 para recuperar el acceso al expediente, del cual fueron apartados cuando Vera quedó desvinculado de la causa.