Boxeo internacional en Tucumán: "El Tren" Mafauad y el "Chino" Farías se juegan el título AMB
Desde las 22, el club de Villa Luján será sede del cruce entre el mendocino y el santafesino por el cinturón Cono Sur de la Asociación Mundial. La velada, que será transmitida por ESPN, contará además con la presencia estelar de la tucumana "Turquita" Manzur. Conocé cómo conseguir entradas.
Tucumán se prepara para albergar una jornada de alto relieve boxístico. Hoy, desde las 22, el histórico club Defensores de Villa Luján será el escenario donde convergerán dos de las escuelas más tradicionales del pugilismo argentino: la técnica mendocina y la potencia santafesina.
El combate estelar, pactado a 10 rounds en la categoría welter, enfrentará al mendocino Joel Marcos “El Tren” Mafauad contra el santafesino Mariano Gastón “Chino” Farías. En la contienda estará en disputa el título Cono Sur de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
Perfiles contrapuestos
Mafauad, oriundo de Las Heras y conducido por el excampeón mundial y medallista olímpico Pablo Chacón, llega con un récord de 13 victorias (5 por nocaut) y 2 derrotas. Representa la herencia del boxeo defensivo y elegante característico de su provincia.
Por su parte, Farías regresa al cuadrilátero tras casi dos años de inactividad. El representante del Gimnasio Thunder de Santa Fe ostenta un registro invicto de 11 triunfos, con la particularidad de haber resuelto 10 de ellos por la vía rápida, además de dos empates. Su estilo responde a la tradición de los grandes pegadores de su región.
Manzur defiende su presente
La velada contará también con la exhibición de Lucrecia Anabella “Turquita” Manzur. La boxeadora tucumana, que ostenta los títulos argentino, sudamericano y latino de la OMB, se enfrentará a la entrerriana Nair Aymará Erlin.
Manzur, quien registra 13 victorias y cuatro derrotas, viene de un hito en su carrera tras vencer por puntos a Marcela "Tigresa” Acuña en noviembre de 2024. Su oponente, Erlin, llega invicta desde Gualeguaychú con siete triunfos, lo que asegura un enfrentamiento de paridad para el público tucumano.
Transmisión y entradas
El evento será televisado para todo el continente a través de la pantalla de ESPN KNOCK OUT, desde las 22. Según informó Funes Boxing Promotions, productora del evento, las entradas pueden adquirirse en las taquillas del Club Defensores Villa Lujan (Don Bosco 2257), Gimnasio Monobox (calle San Luis esquina La Plata) o en Escribanía Villagra (9 de Julio 512 planta baja).