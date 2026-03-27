Boxeo internacional en Tucumán: "El Tren" Mafauad y el "Chino" Farías se juegan el título AMB

Por su parte, Farías regresa al cuadrilátero tras casi dos años de inactividad. El representante del Gimnasio Thunder de Santa Fe ostenta un registro invicto de 11 triunfos, con la particularidad de haber resuelto 10 de ellos por la vía rápida, además de dos empates. Su estilo responde a la tradición de los grandes pegadores de su región.