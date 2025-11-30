Rodrigo “C4” Ruíz noqueó a Isaac Arias y se consagró campeón latino FIB supergallo

El tucumano Rodrigo “C4” Ruiz volvió a festejar en el ring. En el estadio de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), y como combate central de la velada, derrotó por nocaut técnico en el sexto round al venezolano Isaac Arias y se adjudicó el título latino supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que estaba vacante.