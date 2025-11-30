Rodrigo “C4” Ruíz noqueó a Isaac Arias y se consagró campeón latino FIB supergallo

El tucumano Rodrigo “C4” Ruiz volvió a festejar en el ring. En el estadio de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), y como combate central de la velada, derrotó por nocaut técnico en el sexto round al venezolano Isaac Arias y se adjudicó el título latino supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que estaba vacante.
Desde el arranque, Ruiz mostró mayor precisión y potencia en sus ataques frente a un rival intenso, aguerrido y dispuesto a intercambiar golpes en cada asalto.
El zurdazo que cambió la pelea
La definición llegó al comienzo del sexto asalto. Ruiz conectó un zurdazo pleno al mentón de Arias, que quedó sentido y sostenido apenas por las cuerdas. El tucumano avanzó con una serie de combinaciones que arrinconaron al venezolano, obligando al árbitro Mario González a detener las acciones.
González interpretó que el castigo era suficiente y decretó el KOT6, coronando la actuación dominante de Ruíz.
Un triunfo que reactiva su camino
La victoria tiene un significado especial para el boxeador tucumano. Le permitió recuperar el título que había ganado a principios de año y reencontrarse con el triunfo luego de su reciente presentación en Ekaterinburgo, Rusia, donde cayó por puntos en lo que fue su primera experiencia internacional.
Con este resultado, Ruiz completó tres presentaciones en 2025 y dejó su récord profesional en 23 triunfos, 1 derrota y 0 empates, con 17 nocauts entre sus victorias.