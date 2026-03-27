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El tiempo en Tucumán: pronostican mucha nubosidad para hoy y la vuelta del calor este fin de semana

La temperatura mínima fue de 19 °C. Las precipitaciones serían leves, en el este y el sur de la capital. El pronóstico extendido.

El tiempo en Tucumán: pronostican mucha nubosidad para hoy y la vuelta del calor este fin de semana ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Min

Cuando muchos creían que el otoño ya se había apoderado de la región, el pronóstico del tiempo anuncia la vuelta del calor en Tucumán, que a partir del fin de semana volverá a atravesar días con máximas que superarían los 30 °C.

El último día de la semana comenzó bajo una leve llovizna, que se extendió desde la madrugada sobre la capital. El cielo permaneció cubierto y la humedad fue del 100%. La temperatura mínima registrada fue de 19 °C y la visibilidad superó levemente los ocho kilómetros. 

Después del mediodía la nubosidad podría descender parcialmente mientras que la temperatura subiría hasta los 25 °C. La humedad rondará el 80% mientras que los vientos serán suaves desde el sector este. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la temperatura máxima será de 26 °C mientras que la sensación térmica llegaría a los 28 °C. Durante la tarde la nubosidad llegará al 60% y la humedad se mantendrá por encima del 85%. 

Ya entrada la noche, se esperan precipitaciones en La Cocha, La Madrid, Simoca, Ranchillos y Los Ralos y, en menor intensidad, en la capital tucumana. La temperatura descendería hasta los 21 °C y la humedad se mantendría en el 95%.

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico extendido del SMN anuncia para el viernes se lluvias matinales, una mínima de 17 °C y una máxima de 24 °C, en una jornada que estará marcada por la alta nubosidad y la probabilidad de tormentas por la tarde y la noche.

Mientras tanto, el sábado y el domingo ingresaría un frente cálido, aunque nuboso, que llevaría la máxima a superar los 30 °C, con térmicas que llegarían a los 32 °C a partir del lunes. 

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