El tiempo en Tucumán: pronostican mucha nubosidad para hoy y la vuelta del calor este fin de semana

Cuando muchos creían que el otoño ya se había apoderado de la región, el pronóstico del tiempo anuncia la vuelta del calor en Tucumán, que a partir del fin de semana volverá a atravesar días con máximas que superarían los 30 °C.
El último día de la semana comenzó bajo una leve llovizna, que se extendió desde la madrugada sobre la capital. El cielo permaneció cubierto y la humedad fue del 100%. La temperatura mínima registrada fue de 19 °C y la visibilidad superó levemente los ocho kilómetros.
Después del mediodía la nubosidad podría descender parcialmente mientras que la temperatura subiría hasta los 25 °C. La humedad rondará el 80% mientras que los vientos serán suaves desde el sector este.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que la temperatura máxima será de 26 °C mientras que la sensación térmica llegaría a los 28 °C. Durante la tarde la nubosidad llegará al 60% y la humedad se mantendrá por encima del 85%.
Ya entrada la noche, se esperan precipitaciones en La Cocha, La Madrid, Simoca, Ranchillos y Los Ralos y, en menor intensidad, en la capital tucumana. La temperatura descendería hasta los 21 °C y la humedad se mantendría en el 95%.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
El pronóstico extendido del SMN anuncia para el viernes se lluvias matinales, una mínima de 17 °C y una máxima de 24 °C, en una jornada que estará marcada por la alta nubosidad y la probabilidad de tormentas por la tarde y la noche.
Mientras tanto, el sábado y el domingo ingresaría un frente cálido, aunque nuboso, que llevaría la máxima a superar los 30 °C, con térmicas que llegarían a los 32 °C a partir del lunes.