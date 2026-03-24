Pronóstico semanal de Santiago del Estero: las lluvias darán tregua hasta el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico semanal para Santiago del Estero. Luego de una temporada cargada de precipitaciones, llegará el alivio. El organismo del clima anticipó que, al menos por unos días, no se esperan lluvias. Sin embargo, el otoño aún guarda algo de humedad en la provincia, por lo que el fin de semana se registrarán algunas precipitaciones nuevamente.
El inicio de semana traerá algo de alegría nuevamente, porque el sol volverá a aparecer en el cielo. La mañana de este martes transcurrirá con un cielo despejado que se irá cubriendo apenas conforme avance el día. Las probabilidades de precipitación para esta jornada son nulas y la temperatura máxima llegará a los 28 °C luego de que la mínima se registrara por la madrugada en 13 °C.
La jornada volverá a tener una considerable amplitud térmica el miércoles. Se espera que las mañanas y noches vuelvan a ser frescas, con clima templado por la tarde. En la primera parte del día el cielo estará parcialmente nublado mientras que, durante la segunda, estará mayormente nublado. La temperatura mínima será de 16 °C y la máxima de 25 °C.
Pronóstico para el próximo fin de semana en Santiago del Estero
Aunque el imaginario colectivo tiene más presente el fin de semana de Semana Santa, aún queda uno más en medio. El fin de semana del 28 y 29 de marzo empezará con algo de humedad. Aunque no se anunciaron precipitaciones para el jueves, el cielo estará mayormente nublado y empezará a acumular agua en las nubes. Las probabilidades de precipitaciones comenzarán a ascender.
El viernes es el día marcado en el calendario como el día del regreso de las lluvias. Los planes de fin de semana deberán sufrir una adaptación para poder desarrollarse con normalidad. Se espera que llueva desde la madrugada –con una probabilidad de precipitación del 10 al 40%–. La temperatura oscilará entre los 22 °C y los 27 °C.
El sábado y domingo regresarán a la normalidad. Aunque por lo pronto se pronosticó un cielo mayormente cubierto y no lluvias, las probabilidades de precipitaciones del viernes se mantendrán. La temperatura del sábado irá de los 22 °C a los 29 °C, pero el domingo habrá un despegue con un retorno a los días de verano: la mínima se situará en 24 °C y la máxima, 10 °C más arriba, en 34 °C.