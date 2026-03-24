Pronóstico semanal de Santiago del Estero: las lluvias darán tregua hasta el fin de semana

El sábado y domingo regresarán a la normalidad. Aunque por lo pronto se pronosticó un cielo mayormente cubierto y no lluvias, las probabilidades de precipitaciones del viernes se mantendrán. La temperatura del sábado irá de los 22 °C a los 29 °C, pero el domingo habrá un despegue con un retorno a los días de verano: la mínima se situará en 24 °C y la máxima, 10 °C más arriba, en 34 °C.