Sean Penn empezó a gestar su tercer Oscar desnudo y mojado

“Estaba allí sentado, empapado y desnudo, en el suelo, leyendo un guión hasta que me sequé y lo terminé”, dijo el actor. “Era una página tras otra que rompía con lo convencional”, añadió Penn que pese a saber lo que podía generar el film en los jurados, no fue a la gala de premios, entre otros motivos, por conflictos con la industria en general.