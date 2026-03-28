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Sean Penn empezó a gestar su tercer Oscar desnudo y mojado

El actor que personifica a un militar corrupto en la elegida Mejor Película “Una batalla tras otra” contó qué estaba haciendo cuando leyó el guión del film por el que fue premiado como Actor de Reparto.

VERSÁTIL. Sean Penn se caracteriza por su variedad de personajes interpretados. VERSÁTIL. Sean Penn se caracteriza por su variedad de personajes interpretados.
Hace 6 Min

Lo que sintió en su cuerpo fue tan conmovedor que lo dejó desnudo y mojado. No importaba nada más que dejarse llevar al ser atrapado por el libro de película que estaba leyendo. “Una noche salí de la ducha tarde, y mientras me vestía, tenía el guión allí”, explicó Sean Penn sobre cómo fue su primer contacto con ‘Una batalla tras otra’.

“Y pensé: ‘Bueno, leeré solo una página’. Y empecé a leer, y no sé, media página, una página. Al final, no pudo dejarlo a medias”, continuaba explicando el actor. 

“Estaba allí sentado, empapado y desnudo, en el suelo, leyendo un guión hasta que me sequé y lo terminé”, dijo el actor. “Era una página tras otra que rompía con lo convencional”, añadió Penn que pese a saber lo que podía generar el film en los jurados, no fue a la gala de premios, entre otros motivos, por conflictos con la industria en general.

La película

La narrativa de “Una batalla tras otra” mezcla aventura, comedia y elementos políticos, basándose libremente en la novela Vineland de Thomas Pynchon. La película ha sido la gran triunfadora de los recientes premios Oscar logrando 6 estatuillas de 13 nominaciones, incluyendo Mejor película, Mejor director, Mejor guión adaptado y Mejor actor de reparto. Una película que ha tenido un gran impacto entre la crítica y el público, aunque también dejó huella entre su reparto al inicio del proyecto.

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