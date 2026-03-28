Sean Penn empezó a gestar su tercer Oscar desnudo y mojado

Lo que sintió en su cuerpo fue tan conmovedor que lo dejó desnudo y mojado. No importaba nada más que dejarse llevar al ser atrapado por el libro de película que estaba leyendo. “Una noche salí de la ducha tarde, y mientras me vestía, tenía el guión allí”, explicó Sean Penn sobre cómo fue su primer contacto con ‘Una batalla tras otra’.
“Y pensé: ‘Bueno, leeré solo una página’. Y empecé a leer, y no sé, media página, una página. Al final, no pudo dejarlo a medias”, continuaba explicando el actor.
“Estaba allí sentado, empapado y desnudo, en el suelo, leyendo un guión hasta que me sequé y lo terminé”, dijo el actor. “Era una página tras otra que rompía con lo convencional”, añadió Penn que pese a saber lo que podía generar el film en los jurados, no fue a la gala de premios, entre otros motivos, por conflictos con la industria en general.
La película
La narrativa de “Una batalla tras otra” mezcla aventura, comedia y elementos políticos, basándose libremente en la novela Vineland de Thomas Pynchon. La película ha sido la gran triunfadora de los recientes premios Oscar logrando 6 estatuillas de 13 nominaciones, incluyendo Mejor película, Mejor director, Mejor guión adaptado y Mejor actor de reparto. Una película que ha tenido un gran impacto entre la crítica y el público, aunque también dejó huella entre su reparto al inicio del proyecto.