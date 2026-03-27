Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia tras librar una batalla legal con su padre

La oposición de su padre, con el respaldo de la organización Abogados Cristianos, impulsó una serie de recursos judiciales para frenar el procedimiento. Esa intervención dio lugar a un extenso recorrido por distintas instancias judiciales en España. “No estamos ante una eutanasia, estamos ante un suicidio asistido”, denunció el abogado de Abogados Cristianos, José María Fernández. “Que alguien le dé una vuelta a la ley para poder hacer algo como han hecho Abogados Cristianos, que es encontrar una grieta por donde intentar cargar la ley, nos ha enfadado y preocupado muchísimo”, afirmó Cristina Vallès, presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente de Cataluña.