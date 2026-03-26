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Sedación y tres medicamentos: cómo fue el protocolo para la eutanasia de Noelia Castillo Ramos en España

El caso de la joven de 25 años marcó un precedente en la aplicación de la legislación española sobre el derecho a morir.

Noelia Castillo Ramos, la joven que logró que practicaran la eutanasia Noelia Castillo Ramos, la joven que logró que practicaran la eutanasia ElTrece
Hace 5 Min

Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia este jueves en España y terminó con su vida a los 25 años, en lo que se convirtió en la primera aplicación de la Ley Orgánica 3/2021 para una persona con depresión. La normativa contempla este procedimiento como un derecho individual bajo el concepto de “prestación de ayuda para morir”.

Murió Noelia Castillo Ramos tras recibir la eutanasia en España

Murió Noelia Castillo Ramos tras recibir la eutanasia en España

El proceso consistió en la administración de un fármaco anestésico (propofol) para inducir un coma profundo y, posteriormente, el suministro de un bloqueante neuromuscular (atracurio, cisatracurio o rocuroni), que finalmente causó su muerte. Según establece la ley, este último puede ser administrado por un médico o por la propia persona solicitante.

En el caso de Castillo, y de acuerdo a su última entrevista, la opción elegida fue la intervención del personal médico, que aplicó el bloqueante una vez corroborado el estado de anestesia. La normativa también contempla que, en cualquier instancia del proceso, la persona puede arrepentirse y cancelarlo.

Cómo funciona la ley de eutanasia en España

La Ley Orgánica 3/2021 entró en vigencia en junio de 2021, tras ser aprobada con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones. Reconoce la eutanasia como un derecho individual bajo el concepto de “prestación de ayuda para morir”.

Entre los requisitos, se establece que los solicitantes deben ser mayores de edad, contar con nacionalidad española, residencia legal o empadronamiento, y encontrarse en pleno uso de sus facultades al momento de realizar el pedido.

Qué se sabe de la muerte de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que recibió este jueves la eutanasia

Qué se sabe de la muerte de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que recibió este jueves la eutanasia

En cuanto a la condición de salud, la normativa exige padecer una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento crónico grave que resulte intolerable. El procedimiento incluye múltiples instancias de control: el solicitante debe presentar dos pedidos por escrito con al menos dos semanas de diferencia y luego atravesar una evaluación médica.

Además, el proceso contempla la posibilidad de arrepentimiento en cualquier momento.

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