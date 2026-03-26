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Murió Noelia Castillo Ramos tras recibir la eutanasia en España

La joven parapléjica de 25 años falleció este jueves luego de recibir una inyección para terminar con su vida; su padre, quien nunca estuvo de acuerdo con la decisión, había presentado un recurso para frenar el procedimiento.

Noelia Castillo Ramos, la joven que logró que practicaran la eutanasia Noelia Castillo Ramos, la joven que logró que practicaran la eutanasia Clarín
Hace 1 Hs

Después de 20 meses de disputa judicial, Noelia Castillo recibió la eutanasia y murió este jueves 26 de marzo. La joven parapléjica de 25 años había recibido un mes antes, por unanimidad, el aval del organismo público que vela por que se aplique correctamente la prestación de ayuda a morir en Cataluña, España.

Su padre, Gerónimo Castillo, con el patrocinio de la asociación Abogados Cristianos, había presentado un recurso para intentar frenar el procedimiento y solicitar medidas cautelares que garantizaran atención médica. Sin embargo, la Justicia rechazó el planteo.

El argumento del recurso se basaba en que la ley vigente en España no exige la realización de tratamientos previos, por lo que reclamaban la implementación de protocolos obligatorios de salud mental antes de autorizar estos casos.

La historia de Noelia Castillo Ramos atravesó el límite entre lo personal y lo público. Con 25 años, la joven española logró que la Justicia habilitara su pedido de eutanasia, luego de más de dos años de disputas legales y un fuerte conflicto familiar.

El caso se convirtió en un símbolo del debate sobre el derecho a una muerte digna en Europa, no solo por la complejidad médica de su situación, sino también por la resistencia judicial impulsada por su propio entorno.

El origen de la historia se remonta a octubre de 2022, cuando la joven, tras haber sido víctima de una agresión sexual múltiple, se arrojó desde un quinto piso en un intento de suicidio. A partir de ese momento, su vida cambió por completo.

Como consecuencia de la caída, sufrió una lesión medular irreversible que derivó en una paraplejia total. La imposibilidad de moverse de la cintura hacia abajo, sumada a dolores crónicos e incontinencia, configuró un cuadro que, según evaluaciones médicas, no tenía posibilidad de mejora.
que derivó en una paraplejia total

El inicio del pedido y el aval médico

Frente a ese escenario, en 2024 decidió solicitar la eutanasia. En una primera instancia, su pedido fue aprobado por los organismos médicos correspondientes, incluyendo la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que consideró que cumplía con todos los requisitos legales.

Lo que parecía un proceso sanitario regulado pronto se transformó en una disputa judicial de alto impacto.

La oposición de su padre, con el respaldo de la organización Abogados Cristianos, impulsó una serie de recursos judiciales para frenar el procedimiento. Esa intervención dio lugar a un extenso recorrido por distintas instancias judiciales en España.

La oposición de su padre impulsó una serie de recursos judiciales para frenar el procedimiento
La oposición de su padre impulsó una serie de recursos judiciales para frenar el procedimiento
Tanto la Justicia de Cataluña como el Tribunal Supremo ratificaron el derecho de la joven a acceder a la eutanasia. Posteriormente, el Tribunal Constitucional rechazó los planteos de la familia al no encontrar vulneración de derechos fundamentales.

El conflicto escaló finalmente hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en marzo de 2026 también desestimó una medida cautelar para frenar el procedimiento, dejando firme la decisión.

Una familia atravesada por el conflicto

Uno de los aspectos más sensibles del caso fue la división dentro de su familia. Mientras su padre sostuvo su rechazo hasta el final, su madre adoptó una postura distinta.

Aunque manifestó no compartir la decisión, eligió acompañarla en el proceso, priorizando el vínculo y el respeto por su voluntad. Esa diferencia expuso la dimensión emocional del caso, atravesado por tensiones, dolor y posturas irreconciliables.

Su último testimonio

su última entrevista televisiva, Noelia describió el impacto físico y emocional que marcó su decisión. Relató una vida atravesada por el dolor constante, el aislamiento y la imposibilidad de proyectar un futuro. “Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”, concluyó.

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