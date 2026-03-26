Murió Noelia Castillo Ramos tras recibir la eutanasia en España

La oposición de su padre impulsó una serie de recursos judiciales para frenar el procedimiento

La oposición de su padre impulsó una serie de recursos judiciales para frenar el procedimiento

Tanto la Justicia de Cataluña como el Tribunal Supremo ratificaron el derecho de la joven a acceder a la eutanasia. Posteriormente, el Tribunal Constitucional rechazó los planteos de la familia al no encontrar vulneración de derechos fundamentales.