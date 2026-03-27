Nonino Sur reabre su sala con “Tango Concert”

Homenaje a La Renga

En el universo del rock, el Bar Irlanda (Catamarca 380) reservó su espacio para que Suerte Vagabunda rinda homenaje a La Renga desde las 21.30, con acceso gratuito; al tiempo que Kurosawa hará lo propio desde la medianoche en José Cuervo (Miguel Lillo 352) con los temas de Fito Páez. En tanto, en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611) habrá un festival de metal con la presencia de Juan Pablo Lamoglia, Viento Cruel y Madre Tierra. En Sumo (Santiago del Estero 1.114) desde las 23 sonarán Pichy Carrizo con John Campos y Game of Songs, para luego dar paso al Dj residente Leandro Díaz Vázquez.