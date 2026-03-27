Nonino Sur reabre su sala con “Tango Concert”

Nonino Sur reinaugura su sala en San Lorenzo 799 con el espectáculo musical “Tango Concert”, en un recorrido por “los senderos del 2x4 a través de canciones, danza y números artísticos poblados de humor, música y poesía”, adelanta Patricia Juárez, una de las intérpretes de la propuesta junto con Adolfo Assad, Cuca Danna (en la foto con Juárez), Marta Varela y Jorge Villagra, con los bailarines Delia y Carlos y la dirección artística de Jaime Mamaní. La apertura del espacio será hoy a las 21.30 y mañana habrá una nueva función a la misma hora.
La música latinoamericana y argentina de raíz folclórica popular tiene un espacio reservado para esta noche en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437), cuando desde las 22 y con entrada libre se presenten Florencia Lencina y Joaquín Farizano, en un recorrido que pasará por boleros, chacareras, tangos, zambas y ritmos del Brasil.
En el circuito de las peñas norteñas, esta noche La Escondida (Miguel Lillo 234) recibirá a Guada Guerrero, Ricardo Carrizo, Cómplices y La Huella; al tiempo que en El Alto de la Lechuza (Marcos Avellaneda y 24 de Septiembre) se espera a Cantores Tuc, Los Juárez, Juan Barrionuevo, De Caña y Luna y Ritual Folk. Lo de la Paliza (Laprida 181) recibirá, en tanto, a Kimsa Juy.
Homenaje a La Renga
En el universo del rock, el Bar Irlanda (Catamarca 380) reservó su espacio para que Suerte Vagabunda rinda homenaje a La Renga desde las 21.30, con acceso gratuito; al tiempo que Kurosawa hará lo propio desde la medianoche en José Cuervo (Miguel Lillo 352) con los temas de Fito Páez. En tanto, en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611) habrá un festival de metal con la presencia de Juan Pablo Lamoglia, Viento Cruel y Madre Tierra. En Sumo (Santiago del Estero 1.114) desde las 23 sonarán Pichy Carrizo con John Campos y Game of Songs, para luego dar paso al Dj residente Leandro Díaz Vázquez.
A su vez, Contrabando Jazz Trío -la formación de José Lázzara, Gabriel Isa y Juan Quinteros- actuará desde las 22 en Downtown (24 de Septiembre 351).