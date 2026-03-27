Teatro: la condición humana se manifiesta en “Retratos”

“El visitante” y “Estación del frío” son los dos monólogos del monterizo Víctor Hugo Rojas que conforman el espectáculo teatral informático “Retratos”, que esta noche a las 21 presentará Gustavo Núñez en Puerto Libertad (Las Piedras 1.850).
El actor adelanta que el planteo escénico trabaja “una puesta performática en un espacio inmersivo y con un diseño sonoro en 360°, para generar una experiencia intensa donde el público se vuelve parte del universo dramático”. “Los textos exploran los territorios de la memoria, la soledad, la locura y la esperanza a través de dos personajes, dos vidas, dos espejos que revelan las huellas que el tiempo deja en el alma para mirar de cerca aquello que muchas veces permanece oculto: nuestras grietas, nuestras preguntas y el eco de lo que alguna vez fuimos”, agrega.
- ¿Por qué elegiste este autor?
- La elección se remonta a la historia del movimiento artístico que se generó a la vuelta de la democracia entre jóvenes artistas de Monteros, algo semejante -aunque salvando las distancias- a la Trova Rosarina. Existía la necesidad por expresarse a través del arte y se conformó el grupo colectivo Expresión, que reunió las palabras, la música, la plástica y el cuerpo. Pasaron artistas como Rodo Bulacio y Coqui y Claudio Sosa, entre otros. Fue una etapa de euforia cultural bajo valores creativos compartidos que se plasmaban en recitales o shows. Víctor Hugo escribió las obras para que las representara en esas veladas; él fue actor de Nuestro Teatro dirigido por Oscar Quiroga e hizo cuentos, poesías y teatro.
- ¿Cuáles son los puntos de unión entre los dos textos?
- Ambos plantean temas semejantes de nuestras condiciones humanas. Abren silenciosamente las puertas para meterse en el interior de cada uno, allí donde las heridas laten en penumbras. Expresan pequeñas porciones que cargamos por ser humanos: todos en algún momento de nuestras vidas nos enfrentamos a situaciones que nos hacen transitar por experiencias y mundos desconocidos que se presentan en diferentes formas como parte de este viaje y del peaje que debemos pagar para seguir.
- ¿Cómo se articula esta puesta con tus otros proyectos artísticos?
- Estoy en una etapa de búsqueda artística en la cual el trabajo tiene que ver con lo experiencial tanto a nivel personal como en las propuestas. Me interesa el carácter inmersivo, donde el público es protagonista de su propia experiencia a niveles sensoriales, visual y auditivo; en “Retratos” va estar dentro del personaje con un concepto envolvente en el texto, lo sonoro y lo visual. Se invita al espectador a acompañar al personaje en su viaje escénico, a salir del simple observador e involucrarse en la historia. La intención es crear un ambiente que pueda llevarte a escuchar aquellas voces que resuenan en lo más profundo de cada y a mirar, quizás por primera vez, tu propio retrato.
- ¿Qué respuestas te da esta obra a las preguntas que te hacés en lo personal?
- El hecho de plantear temas como la locura y la vejez hace que uno se pregunte que tan cerca o lejos se está de esos territorios, que a veces no queremos transitarlos o preguntarnos. Cada uno encontrará lo que desea buscar como respuestas; como actor y desde la autoría queremos que el tema sea visibilizado en la sociedad.
- ¿Qué aspecto te parece más elogiable y cuál más insoportable de lo humano?
- No tengo un ranking establecido de condiciones, todas merecen ser tratadas con respeto y seriedad. Busco crear la empatía invitando al público a sentir la misma experiencia que siento yo, porque hay temas que no son para mirar de lejos.