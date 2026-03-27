Teatro: la condición humana se manifiesta en “Retratos”

- Estoy en una etapa de búsqueda artística en la cual el trabajo tiene que ver con lo experiencial tanto a nivel personal como en las propuestas. Me interesa el carácter inmersivo, donde el público es protagonista de su propia experiencia a niveles sensoriales, visual y auditivo; en “Retratos” va estar dentro del personaje con un concepto envolvente en el texto, lo sonoro y lo visual. Se invita al espectador a acompañar al personaje en su viaje escénico, a salir del simple observador e involucrarse en la historia. La intención es crear un ambiente que pueda llevarte a escuchar aquellas voces que resuenan en lo más profundo de cada y a mirar, quizás por primera vez, tu propio retrato.