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Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
Hace 7 Hs

Experiencia Queen: tributo en el teatro Mercedes Sosa

Experiencia Queen llega esta noche a las 21 al teatro Mercedes Sosa (San Martín 479) con su show tributo Greatest Hits Tour 2026, que promete llevar al público a revivir los grandes éxitos de la banda británica, recreados de manera fiel tanto en la música como en la escenografía originales. Con vestuarios e instrumentos auténticos de la época, ofrece una experiencia única para fanáticos de todas las edades mediante los clásicos “Bohemian Rhapsody”, “Love of My Life”, “Somebody to Love”, “Radio Ga Ga”, “I Want to Break Free” y “We Are the Champions”, entre otros. Los socios de Club LA GACETA pueden aprovechar el beneficio de 2x1 en entradas.

Sala Lazarte: letras y música

“Es primavera” es la obra de Eduardo Ceballos que será abordada esta noche, desde las 20.30, en Sala Lazarte (Lavalle 145), con la intervención en el recitado y al piano de Julio Lazarte.

Mujeres que crean: conversatorio en el MUNT

Con entrada libre, esta tarde desde las 19 en el Museo de la UNT (San Martín 1.545) tendrá lugar el conversatorio “Mujeres que crean, obras que permanecen”, como espacio de diálogo con artistas cuyas obras integran el patrimonio del lugar y dentro de las actividades por el Mes de la Mujer. Con la moderación de Eduardo Joaquín, participarán María Eugenia Correa, Virginia Serrano y Rosa Evangelina Aybar.

Stand up: La Quipi en CiTá Abasto de Cultura

“Consciencia cómica” es el nuevo espectáculo de stand up de La Quipi, referente del género en el NOA, que propone al público ser parte de un viaje hilarante, con su estilo filoso y cercano, a través de la conexión consigo misma, el universo y las incoherencias en una búsqueda de sentido desde las 22, en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457). “Si tampoco te sale ser un ‘ser de luz’, este es un show para vos”, anticipa la artista salteña.

Sala Orestes Caviglia: últimas funciones de “Ese palomo herido”

“Ese palomo herido” (foto) es el tributo a Rafael Nofal que se presentará hoy y mañana desde las 21 -en las últimas dos funciones- en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), con la dirección de Ignacio Hael y la actuación de Liliana Sánchez más el porte musical de Miguel Domínguez, en un encuentro íntimo entre música y teatro sobre los personajes femeninos emblemáticos de Federico García Lorca de sus obras “Bodas de sangre”, “Yerma”, “Doña Rosita, la soltera” y “La casa de Bernarda Alba”. Además, para celebrar el Día Mundial del Teatro, en Casa Oqlta (12 de Octubre 1.037) habrá un encuentro con la presencia de Nexa Pedraza, María Elena González, Merlina, Juli Ferrari, Emilse Villalba, Emi Galván y Jani Valdez en actuaciones y música.

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Cuatro Quesos: show especial en el teatro Rosita Ávila

El grupo tucumano de improvisación Cuatro Quesos actuará desde las 21 en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), en un show especial que será grabado por Canal 10 para su posterior proyección. Isaías Salvatierra, Camila Martínez, Micaela Gramajo López y Guillermo Katz desplegarán su humor con situaciones aportadas por el público.

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Cine argentino: dos propuestas

Desde las 20, en El Atelier (avenida Mate de Luna 2.930) y con entrada gratis, se proyectará la película de Pino Solanas “Tangos, el exilio de Gardel”, en el ciclo de cineclub Susini. A la misma hora, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) se verá “Los renacidos”, de Santiago Esteves, sobre dos hermanos distanciados que ayudan a personas a fingir su muerte.

Reflexiones: corsos, dictadura y diversidad

En Santos Discépolo (La Rioja 219), a partir de las 19 se realizará un conversatorio abierto sobre los corsos, la dictadura y la diversidad, conducido por la experta Luisa Paz, quien llegará desde Santiago del Estero para compartir su trabajo de especialización en estudios culturales. La acompañarán Pelusa Ana Bárbara, Claudinna Rukone y Kikin Díaz.

Corazón de María: concierto de Semana Santa

Desde las 21.30 de hoy, en la Parroquia de Corazón de María (Santiago del Estero 871) la Orquesta Sinfónica de la UNT realizará el Concierto de Semana Santa, con la dirección de Roberto Buffo y la presencia solista en corno de Héctor Lizana y Celso Alves. El programa está integrado por la pieza para cuerdas Adagio y Fuga en do menor de Wolfgang Amadeus Mozart; el concierto para dos cornos, cuerdas y continuo de Georg Philipp Telemann, y la Sinfonía No 49 en fa menor de Franz Joseph Haydn, “La Pasión”, compuesta para ser específicamente ejecutada durante el tiempo penitencial de Cuaresma, una alegoría musical de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. La entrada es libre y gratuita.


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