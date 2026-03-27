Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Corazón de María: concierto de Semana Santa

Desde las 21.30 de hoy, en la Parroquia de Corazón de María (Santiago del Estero 871) la Orquesta Sinfónica de la UNT realizará el Concierto de Semana Santa, con la dirección de Roberto Buffo y la presencia solista en corno de Héctor Lizana y Celso Alves. El programa está integrado por la pieza para cuerdas Adagio y Fuga en do menor de Wolfgang Amadeus Mozart; el concierto para dos cornos, cuerdas y continuo de Georg Philipp Telemann, y la Sinfonía No 49 en fa menor de Franz Joseph Haydn, “La Pasión”, compuesta para ser específicamente ejecutada durante el tiempo penitencial de Cuaresma, una alegoría musical de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. La entrada es libre y gratuita.