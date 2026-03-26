“¿Estancamiento o recuperación? Seguí en vivo la conferencia de Ricardo Arriazu en Tucumán
“¿Estancamiento o recuperación? La importancia de la confianza”. Es el tema central de la conferencia que, desde las 19, en Alterview Eventos (avenida Perón 2.300, Yerba Buena) dicta Ricardo Arriazu, presidente del Estudio Ricardo Arriazu y Asociados. La Conferencia y cóctel de networking es organizada por Fundación del Tucumán.
De vasta trayectoria internacional, Arriazu fue distinguido por la Fundación Estirpe, por la Fundación del Tucumán y por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán por su carrera profesional.
Además, fue nombrado Profesor Emérito por la Universidad Católica Argentina y Doctor honoris causa por la Universidad Argentina de la Empresa. Estudió economía en las Universidades de Tucumán y Cuyo y en la Universidad de Minnesota. Es profesor de Macroeconomía y de Teoría Monetaria en la UCA.
Disertó en numerosos países del mundo y prestigiosas universidades tales como Harvard, Chicago, John Hopkins, Bocconi, etc. Ha sido asesor de empresas y gobiernos en varios países. Representó a la Argentina y otros países latinoamericanos en el Directorio del FMI, en el “Comité para la Reforma del Sistema Monetario Internacional”, en el “Comité de Desarrollo”, en el “Grupo de los 24”.