Ricardo Arriazu: “En la economía argentina se evidencia un cambio estructural”
DISERTACIÓN. Ricardo Arriazu expondrá este jueves durante una conferencia de la Fundación del Tucumán. totalnewagency
El doctor en Economía afirma que se están desarrollando sectores como energía, minería y la industria del conocimiento y que las actividades subsidiadas, como industria, construcción y comercio pierden terreno, pese a que son las que más empleo generan. “El crecimiento vendrá desde las provincias”.
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