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Ricardo Arriazu: “En la economía argentina se evidencia un cambio estructural”

DISERTACIÓN. Ricardo Arriazu expondrá este jueves durante una conferencia de la Fundación del Tucumán. totalnewagency DISERTACIÓN. Ricardo Arriazu expondrá este jueves durante una conferencia de la Fundación del Tucumán. totalnewagency

El doctor en Economía afirma que se están desarrollando sectores como energía, minería y la industria del conocimiento y que las actividades subsidiadas, como industria, construcción y comercio pierden terreno, pese a que son las que más empleo generan. “El crecimiento vendrá desde las provincias”.

Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

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