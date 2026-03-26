Secciones
EspectáculosGuía para salir

Viernes a pura electrónica en Tucumán: Martín Huergo se presenta en Rojo Club

Uno de los referentes de la movida llega con una propuesta distinta; estará acompañado por Kevin Balbi.

Viernes a pura electrónica en Tucumán: Martín Huergo se presenta en Rojo Club
Hace 5 Min

La musica electrónica vuelve a marcar el pulso en Tucumán. El viernes, Rojo Club (Laprida 314, 1° piso) recibe a Martín Huergo, uno de los nombres más sólidos y respetados del circuito. Además, la noche contará con la participación de Kevin Balbi, encargado de abrir la pista y aportar frescura a la grilla que combinará experiencia y proyección.

Desde la organización explicaron que el evento tiene como objetivo reivindicar la cultura club como espacio fundamental para el desarrollo del movimiento electrónico. 

“Queremos que la gente aprecie esos elementos, que son muy distintos a los de un festival. Ahí está la diferencia; uno va de la mano de lo otro, acompañando y alentando la evolución”, contó el "Negro" Néstor, uno de los impulsores de esta movida.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir
1

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento
2

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron
3

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: No puedo más con los dolores
4

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: "No puedo más con los dolores"

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes
5

El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura
6

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Más Noticias
Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Pelli pide que se investigue a los policías que actuaron tras la agresión de Segura

Manuel Adorni compró un departamento en Caballito sin vender su propiedad anterior

Manuel Adorni compró un departamento en Caballito sin vender su propiedad anterior

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: No puedo más con los dolores

Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: "No puedo más con los dolores"

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

Alerta amarilla por tormentas: ¿qué zonas serán afectadas este 26 de marzo según el SMN?

Comentarios