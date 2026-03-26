Viernes a pura electrónica en Tucumán: Martín Huergo se presenta en Rojo Club

La musica electrónica vuelve a marcar el pulso en Tucumán. El viernes, Rojo Club (Laprida 314, 1° piso) recibe a Martín Huergo, uno de los nombres más sólidos y respetados del circuito. Además, la noche contará con la participación de Kevin Balbi, encargado de abrir la pista y aportar frescura a la grilla que combinará experiencia y proyección.
Desde la organización explicaron que el evento tiene como objetivo reivindicar la cultura club como espacio fundamental para el desarrollo del movimiento electrónico.
“Queremos que la gente aprecie esos elementos, que son muy distintos a los de un festival. Ahí está la diferencia; uno va de la mano de lo otro, acompañando y alentando la evolución”, contó el "Negro" Néstor, uno de los impulsores de esta movida.