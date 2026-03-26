Tensiones en la Cámara: el peronismo tucumano contrastó su modelo con el de Milei

Therians de la política

Las críticas a las políticas nacionales se potenciaron cuando tomaron la palabra parlamentarios justicialistas. Gerónimo Vargas Aignasse consideró que el alivio tributario puede ser una bocanada de aire fresco ante la devaluación que generó la Nación al inicio de su mandato. Indicó que Tucumán sufrió en los primeros dos meses del año una caída de $25.000 millones de coparticipación. “Sabemos que vamos en caída, pero no sabemos hasta dónde; no sabemos el piso”, alertó. Criticó que se recaudan dineros que no se aplican (como el impuesto al combustible) o que no se coparticipan (como el impuesto al cheque). “La Nación no se hace cargo de nada”, dijo y enumeró que se eliminó el incentivo docente, que no hacen obras, que se quitó el subsidio al transporte en el interior y que no impulsa la obra pública.