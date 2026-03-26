El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

“Lo de los vouchers, esto de la capacitación, no hay ninguna cuestión segura que diga que esos vouchers o que esa capacitación va a (representar) un ingreso económico seguro. Eso también tenemos que serios en estos momentos difíciles que atravesamos”, aseveró el ex legislador. Reveló que hubo contactos con representantes del Gobierno nacional por este tema, pero “nos han reafirmado esta decisión”. En contrapartida, destacó el esfuerzo de la administración de Jaldo para sostener la Tarjeta Alimentar Independencia, que implica una inversión mensual de unos $5.500 millones. “Muchos tucumanos, cobrando la tarjeta Alimentar y ese programa (Volver al Trabajo), se hacían una base, y a partir de algunas actividades o changas peleaban el día a día. Hemos recibido muchas consultas por este tema por esta decisión del Gobierno nacional”, manifestó el funcionario.