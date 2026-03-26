El Poder Ejecutivo tucumano, sin “contención” para quienes se quedarán sin planes

La decisión de la Nación de reconvertir el programa “Volver al Trabajo” en un sistema de vouchers no nada bien en la Casa de Gobierno.
El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, advirtió que la Provincia no tiene disponibilidad financiera suficiente para cubrir los $78.000 asignados a cada beneficiario del ex “Potenciar Trabajo”. Y advirtió sobre el impacto que tendrá la disposición, no sólo entre quienes se quedarán sin esos ingresos, sino también en la economía local. “Son prácticamente entre $4.250 y 4.300 millones que van a dejar de inyectarse en el consumo de Tucumán”, dijo el funcionario a LA GACETA Play.
Masso admitió que observa “con preocupación” el anuncio de la Nación. “En esta situación social difícil, no hay posibilidad alguna que la Provincia de alguna forma ayude más de lo que viene ayudando desde el punto de vista social a estos tucumanos y tucumanas que dejan de percibir los $78,000, que a su vez es una cifra que el Gobierno nacional ha congelado desde diciembre de 2023”, indicó.
Masso afirmó que Tucumán, hasta el momento, se gestionaban entre 76.000 y 77.000 planes del Ex Potenciar, divididos en Volver al Trabajo (menores de 50 años) y Acompañamiento Social (para mayores de esa edad). “De aquel total, nosotros tenemos que el 69,5% corresponde a Volver al Trabajo”, añadió. Con esto, cerca de 53.500 tucumanos y tucumanas dejarán de cobrar los $78.000 a partir del 5 de mayo (quedan dos pagos pendientes; el restante será el 5 de abril), detalló Masso. Y aclaró que unos 22.500 beneficiarios del plan Acompañamiento Social “van a seguir cobrando”.
El líder de Libres del Sur advirtió que resulta “imposible” que la Provincia asuma la cobertura de ese beneficio, que será reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación laboral. “Nosotros lo venimos marcando, y lo dice el gobernador Osvaldo Jaldo en cada conferencia de prensa, lo difícil que está resultando cumplir con las obligaciones que tenemos, sobre todo en los pilares fundamentales de un Estado presente, como es la salud, la educación, las políticas sociales, la seguridad”, apuntó el ministro. Y recordó el escenario de “baja significativa de la Coparticipación y de la recaudación”.
A modo de referencia, Masso mencionó los programas alimentarios destinados al ámbito educativo, con más de 150 escuelas. “El año pasado hemos ejecutado más de $120.000 millones; el Gobierno nacional nos ha aportado el 8,3%”, afirmó.
Dudas por los vouchers
El funcionario insistió con la inquietud que existe en la Casa de Gobierno por la baja de los 53.500 planes, más allá de que queden dos cobros por delante.
“Lo de los vouchers, esto de la capacitación, no hay ninguna cuestión segura que diga que esos vouchers o que esa capacitación va a (representar) un ingreso económico seguro. Eso también tenemos que serios en estos momentos difíciles que atravesamos”, aseveró el ex legislador. Reveló que hubo contactos con representantes del Gobierno nacional por este tema, pero “nos han reafirmado esta decisión”. En contrapartida, destacó el esfuerzo de la administración de Jaldo para sostener la Tarjeta Alimentar Independencia, que implica una inversión mensual de unos $5.500 millones. “Muchos tucumanos, cobrando la tarjeta Alimentar y ese programa (Volver al Trabajo), se hacían una base, y a partir de algunas actividades o changas peleaban el día a día. Hemos recibido muchas consultas por este tema por esta decisión del Gobierno nacional”, manifestó el funcionario.