Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: "No puedo más con los dolores"

Yolanda Ramos, la mamá de Noelia, no está de acuerdo con la decisión de su hija pero, a diferencia de su papá que se opuso a través de diversas acciones judiciales, ella optó por respetarla y acompañarla hasta el final. La mujer manifestó que espera que en el último momento la joven se arrepienta. “No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado”, expresó.