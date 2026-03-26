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Noelia Castillo Ramos contó por qué quiere la eutanasia: "No puedo más con los dolores"

La joven de 25 años está parapléjica y manifestó que no quiere seguir viviendo. Su familia se opone pero ella justificó los motivos de su decisión. "Simplemente me quiero ir y dejar de sufrir", reveló en una entrevista.

Noelia Castillo Ramos junto a su mamá Noelia Castillo Ramos junto a su mamá Infoba
Mercedes Mosca
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

El caso de Noelia Castillo Ramos volvió a instalar el debate sobre la eutanasia tras sus recientes declaraciones públicas, en las que explicó los motivos que la llevaron a solicitar la prestación para poner fin a su vida. La joven, que padece paraplejia desde 2022 luego de un intento de suicidio, aseguró que su decisión está vinculada al sufrimiento físico y psicológico que atraviesa desde hace años.

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

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En una entrevista, relató que convive con dolores constantes y con un malestar emocional persistente que, según expresó, no logró revertir pese a los tratamientos médicos. “No puedo más con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido”, afirmó. Su testimonio, difundido en distintos medios, reavivó la discusión en torno al derecho a decidir sobre el propio final de vida.

Noelia Castillos Ramos sobre la eutanasia: "Quiero irme y dejar de sufrir"

Castillo explicó que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico desde los 13 años y que, con el paso del tiempo, no logró recuperar el deseo de proyectar su futuro. “No tengo metas ni proyectos, siempre he visto mi mundo muy oscuro”, sostuvo. Según su relato, esta percepción se traduce en una falta total de motivación en su vida cotidiana.

Además, reconoció haber intentado quitarse la vida en varias ocasiones, incluida la que derivó en su actual condición física. Desde entonces, aseguró que su determinación no cambió. “Simplemente quiero irme y dejar de sufrir”, señaló.

Su historia se convirtió en un caso emblemático que excede el ámbito sanitario y se inserta en un debate más amplio sobre la autonomía personal, el acompañamiento médico y el impacto que estas decisiones tienen en el entorno familiar y social.

La palabra de su mamá: “No estoy conforme, pero voy a estar a su lado”

Yolanda Ramos, la mamá de Noelia, no está de acuerdo con la decisión de su hija pero, a diferencia de su papá que se opuso a través de diversas acciones judiciales, ella optó por respetarla y acompañarla hasta el final. La mujer manifestó que espera que en el último momento la joven se arrepienta. “No estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado”, expresó.

"Si ella no quiere vivir, yo ya no puedo más", sostuvo Yolanda en una entrevista del programa Y ahora Sonsoles. Además, reveló que a pesar de no coincidir, acompañará a su hija en los minutos finales.  En sus palabras también hay culpa, preguntas sin respuesta y una frase que resonó con fuerza: “A lo mejor nació en la familia equivocada”.

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