La Legislatura podría nombrar a ocho nuevos defensores oficiales en la provincia

En este marco, la nómina enviada para su tratamiento legislativo incluye a Ana Ricco Falú para la defensoría oficial civil de niñez, adolescencia y capacidad restringida de la V Nominación en el centro judicial capital; Fernando Antonio Vera para la defensoría oficial civil y del trabajo en Monteros; y Marcela Alejandra Cardozo Sanchez para la misma función en el centro judicial Este. Se suman también Gabriela Sami en el fuero civil de Capital; Diego Javier Trabadelo y Georgina Graciela Medina, ambos para la defensoría de niñez, adolescencia y capacidad restringida en la Capital; Marcela Eugenia De Mari para la II Nominación del mismo fuero capitalino; y Maria Alejandra Rodriguez como defensora oficial civil del trabajo de la III Nominación en el centro judicial capital.