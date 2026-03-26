Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

Según informó Antena 3 de España, el proceso de eutanasia iniciará a las 18.00 horas (14.00 de la Argentina) y el protocolo completo durará 15 minutos. Se llevará a cabo en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en Barcelona, y consiste en la aplicación de tres fármacos por vía intravenosa: los dos primeros inducen a una sedación profunda y el tercero, más potente, provoca un paro respiratorio. El proceso completo dura 15 minutos y se diseñó para que la paciente no sufra en ningún momento.