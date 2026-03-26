Eutanasia de Noelia Castillo Ramos: a qué hora será y cómo funciona el procedimiento

La eutanasia de Noelia Castillo Ramos quedó finalmente autorizada tras un proceso marcado por controversias judiciales y familiares. La joven, que padece paraplejia desde 2022 luego de un intento de suicidio, sostiene que su decisión responde al dolor físico y psicológico que atraviesa desde hace años. El caso generó un fuerte impacto público y reavivó el debate sobre el derecho a decidir el final de la vida en el marco de la legislación vigente.
La oposición de su padre, quien intentó frenar el procedimiento en la Justicia, sumó un nuevo capítulo a una historia que expuso tensiones entre la autonomía personal y el impacto de estas decisiones en el entorno familiar. Con la autorización confirmada, creció el interés por conocer a qué hora está previsto el procedimiento y cómo funciona el protocolo médico y legal que regula la prestación de ayuda para morir.
A qué hora recibirá la eutanasia Noelia Castillo Ramos y cómo es el procedimiento
Según informó Antena 3 de España, el proceso de eutanasia iniciará a las 18.00 horas (14.00 de la Argentina) y el protocolo completo durará 15 minutos. Se llevará a cabo en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en Barcelona, y consiste en la aplicación de tres fármacos por vía intravenosa: los dos primeros inducen a una sedación profunda y el tercero, más potente, provoca un paro respiratorio. El proceso completo dura 15 minutos y se diseñó para que la paciente no sufra en ningún momento.
La joven pasó la noche en el hospital acompañada de su madre, quien a pesar de no estar de acuerdo con su decisión optó por respetarla y estar a su lado hasta el último momento. En este sentido, Noelia contó que pidió que su mamá no este presente durante el procedimiento para evitarle el dolor de verla morir.