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Noelia Castillo Ramos: su amiga quiso verla antes de la eutanasia y se lo prohibieron

La joven se acercó hasta la puerta del hospital de Barcelona y pidió hablar con ella pero el personal de seguridad le negó el acceso.

Noelia Castillo Ramos, la joven que logró que practicaran la eutanasia Noelia Castillo Ramos, la joven que logró que practicaran la eutanasia Hola
Mercedes Mosca
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Este jueves, la mejor amiga de Noelia Castillo Ramos se presentó en un hospital de Barcelona con el objetivo de evitar que se llevara adelante la eutanasia. "Quería intentar que cambiara de opinión", señaló entre lágrimas Carla Rodríguez después de que la policía le impidiera acceder a la habitación para despedirse y animarla a continuar con vida.

Noelia Castillo Ramos recibirá hoy la eutanasia: la historia de la joven que luchó por morir

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Rodríguez recordó que ambas fueron compañeras desde la infancia en el colegio de Santa Eulalia. Explicó que el contacto se perdió cuando a Noelia le cambiaron el centro de internamiento, pero al enterarse por los medios de la situación que atravesaba, decidió acudir al hospital con la intención de hacerla entrar en razón y evitar su muerte, según publicó OK diario.

Ante la firme negativa del personal de seguridad del hospital, Carla optó por escribirle una carta para avisarle a la mamá de Noelia que la acompañaba desde afuera y manifestarle su cariño frente a la partida de su hija.

Por qué Noelia Castillo Ramos pidió la eutanasia y qué dice el fallo que la autorizó

Noelia Castillo Ramos solicitó la eutanasia tras años de sufrimiento físico y psicológico derivados de su situación médica. La joven quedó con paraplejia en 2022 luego de un intento de suicidio, y desde entonces aseguró convivir con dolores crónicos y limitaciones severas que, según su testimonio, deterioraron su calidad de vida.

Su decisión también estuvo vinculada a un malestar emocional persistente. En reiteradas declaraciones públicas sostuvo que no encontraba sentido a su vida y que deseaba poner fin al sufrimiento. El caso generó una fuerte repercusión en España y derivó en un proceso judicial prolongado, marcado por la oposición de su padre, quien intentó frenar el procedimiento.

Finalmente, la Justicia española avaló su solicitud al considerar que cumplía con los requisitos establecidos por la ley de eutanasia vigente. El caso se convirtió en uno de los más emblemáticos desde la aprobación de la normativa, al poner en el centro del debate la autonomía personal frente al impacto que estas decisiones pueden tener en el entorno familiar y social.

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