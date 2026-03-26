La inesperada amistad que salvó a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Lo que empezó como unas vacaciones entre amigas en las playas de Ipanema terminó en un encierro paranoico, una tobillera electrónica y una lección de realidad que Agostina Páez, abogada santiagueña de 29 años, difícilmente olvidará. Tras ser acusada de injuria racial —un delito que en Brasil no se toma a la ligera y conlleva hasta cinco años de prisión—, Páez pasó de los flashes de los bares de moda a caminar camuflada por las calles para no ser linchada.