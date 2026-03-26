Lionel Scaloni se refirió a la chance de repetir el título del Mundial y sorprendió con su respuesta

Con el recuerdo fresco del título en Qatar, Lionel Scaloni puso el foco en el desafío que se viene. “Pensar en repetir un Mundial es algo difícil de prometer”, afirmó el técnico de la selección argentina, al analizar el escenario de cara a la defensa del título.
El entrenador valoró lo conseguido por su equipo, pero dejó en claro que el contexto es completamente distinto. “Argentina ganó merecidamente el último, pero hay muchos casos en los que no gana el que merece”, reflexionó.
En esa línea, fue contundente al describir la competencia. “No menos de 10 selecciones pueden ganar el Mundial, y quizá hasta me quedo corto”, sostuvo, marcando el alto nivel global.
Un torneo sin margen de error
“El Mundial es terriblemente complicado”, resumió Scaloni, quien además anticipó que la Selección deberá adaptarse a un nuevo escenario: “Los rivales nos van a jugar diferente y sabemos lo que nos jugamos”.