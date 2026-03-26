El Secretario de Finanzas defendió el rumbo económico: "No creo que la gente esté peor"

Según Furiase, el actual proceso permitió una transformación estructural. “Es una economía que se estabilizó”, resumió. Entre los cambios, destacó la desaceleración de la inflación, la normalización en el acceso a insumos para las empresas y la baja de las tasas de interés, factores que, a su entender, permiten extender el horizonte de decisiones tanto para familias como para el sector productivo.