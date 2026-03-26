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Un tucumano ganó el pozo de Números de Oro y se llevó $6.000.000
Un tucumano ganó el pozo de Números de Oro y se llevó $6.000.000
Hace 1 Hs

La semana número 24 del entretenimiento de LA GACETA, Números de Oro, dejó una gran noticia para un lector de la provincia. En esta edición, un solo participante presentó su tarjeta ganadora y se llevó el pozo completo de $6.000.000.

Como cada viernes, los lectores reciben junto al diario la tarjeta del entretenimiento, que les permite participar por un pozo base de $3.000.000. Además, si el cupón contiene el sello de “Usuario Tarjeta Sol”, el premio se duplica automáticamente.

En esta oportunidad, al haberse presentado una única tarjeta ganadora, el afortunado participante se quedó con el pozo acumulado de $6.000.000.

Un clásico que se renueva

Con este ganador, finaliza una nueva campaña de Números de Oro, que volvió a repartir premios y alegría entre los tucumanos semana a semana.

A partir de mañana, comienza una nueva etapa del entretenimiento, con nuevas oportunidades y la ilusión renovada de miles de lectores que buscarán convertirse en los próximos ganadores.

Para conocer historias, novedades y próximos sorteos, se recomienda seguir las redes oficiales del entretenimiento en Facebook e Instagram.

Esta nota es de acceso libre.
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