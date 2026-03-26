"Mi vida dependió un segundo de él": la emoción de Emily Ceco tras la condena a su ex pareja Santiago Martínez

En ese contexto, describió un patrón repetido de manipulación y justificación por parte de Martínez, quien se presentaba como víctima de sus propios conflictos personales. “Siempre él víctima, siempre él, que lo disculpe porque estaba emocionado, porque la estaba pasando mal... hasta que se estaba muriendo su padre y hasta lo entendía en algún momento. Después dije no, cuando ya me estaba matando”, relató.