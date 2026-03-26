El Monumental, afectado por los shows de AC/DC: preocupación en River por el estado del campo de juego

Durante esta fecha FIFA, el Monumental se convirtió en el escenario de una de las grandes bandas del rock internacional: AC/DC. El estadio de River ya recibió el primero de los tres shows programados y, si bien fue una fiesta musical, lo cierto es que el evento provocó un deterioro en el césped.
A falta de dos presentaciones, en River ya asumen que el campo de juego quedará aún más afectado y, por ese motivo, comenzaron a planificar un método para recuperarlo lo más rápido posible. El montaje del escenario, la estructura y la constante circulación de público dañaron la superficie, que por estos días luce decolorada y lejos de su mejor versión.
Incluso, en Núñez consideran que el estadio no llegará en condiciones óptimas para el duelo frente a Belgrano, programado para el 5 de abril. Ante este panorama, el principal objetivo es que el campo esté en buen estado para el partido contra Carabobo, previsto para el 15, en el que el equipo de Eduardo Coudet debutará como local en la Copa Sudamericana.
Cabe destacar que River suele realizar los trabajos más profundos de mantenimiento del terreno a partir de mayo, pero este año decidió adelantarlos debido al exigente calendario previo al Mundial.