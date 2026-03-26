El Monumental, afectado por los shows de AC/DC: preocupación en River por el estado del campo de juego

Incluso, en Núñez consideran que el estadio no llegará en condiciones óptimas para el duelo frente a Belgrano, programado para el 5 de abril. Ante este panorama, el principal objetivo es que el campo esté en buen estado para el partido contra Carabobo, previsto para el 15, en el que el equipo de Eduardo Coudet debutará como local en la Copa Sudamericana.