Coudet va por un lugar en la historia de River: puede lograr un arranque que casi nadie consiguió

El ciclo de Eduardo Coudet en River comenzó de la mejor manera posible. Tres partidos, tres victorias y una sensación que empieza a instalarse en Núñez: la ilusión. Huracán, Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto fueron los primeros escalones de un inicio perfecto que ahora puede convertirse en histórico.
El próximo desafío será especial. Tras la fecha FIFA, River recibirá a Belgrano en el Monumental (domingo 5 de abril, con horario a confirmar) y no será un partido más. Si el equipo gana, el “Chacho” alcanzará un registro reservado para muy pocos: cuatro triunfos consecutivos en sus primeros cuatro partidos oficiales como entrenador del club.
A lo largo de la historia de River, apenas seis técnicos lograron ese inicio ideal. Un grupo selecto que atraviesa distintas épocas, estilos y contextos, pero que comparte un denominador común: empezar ganando todo.
Uno de los nombres más pesados es el de Ramón Díaz. En su regreso al club entre 2012 y 2013, encadenó cuatro triunfos consecutivos que marcaron el pulso de un ciclo que devolvería protagonismo al equipo. También aparece Reinaldo Merlo, que en 1989 ganó sus primeros cuatro partidos en la Liguilla Pre-Libertadores sin recibir goles.
El repaso histórico incluye a Juan Eulogio Urriolabeitia, protagonista de un arranque arrollador en 1972 con goleadas impactantes, y al brasileño Didí, que en 1970 también firmó cuatro victorias al hilo, incluyendo un triunfo ante Boca.
Más atrás en el tiempo figuran José María Minella, con un inicio contundente en 1963, y Arnoldo Watson Hutton, pionero del club en el profesionalismo, que en 1934 logró la misma marca en su regreso.
Ahora, Coudet está a un paso de sumarse a ese listado. Más allá de los nombres, lo que potencia el arranque es la forma: un equipo que muestra solidez, confianza y una identidad que empieza a consolidarse.
El duelo ante Belgrano, entonces, tendrá un valor doble. No solo pondrá en juego tres puntos, sino también la posibilidad de inscribir su nombre en una página selecta de la historia de River.
El comienzo ya es prometedor. El próximo partido dirá si también es histórico.