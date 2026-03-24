Coudet va por un lugar en la historia de River: puede lograr un arranque que casi nadie consiguió

Uno de los nombres más pesados es el de Ramón Díaz. En su regreso al club entre 2012 y 2013, encadenó cuatro triunfos consecutivos que marcaron el pulso de un ciclo que devolvería protagonismo al equipo. También aparece Reinaldo Merlo, que en 1989 ganó sus primeros cuatro partidos en la Liguilla Pre-Libertadores sin recibir goles.