A última hora frenaron el regreso de Agostina Páez al país y deberá esperar el fallo en Río de Janeiro

En ese marco, la Fiscalía redujo la acusación inicial. De tres denuncias que elevaban la pena en expectativa a un máximo de 15 años de prisión, se pasó a una única imputación con una pena mínima de dos años, al considerar el hecho como un delito continuado con tres víctimas. Esa pena, además, es excarcelable y puede ser reemplazada por tareas comunitarias y el pago de una reparación económica.