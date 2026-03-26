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A última hora frenaron el regreso de Agostina Páez al país y deberá esperar el fallo en Río de Janeiro

El juez cambió su decisión y dispuso que la abogada santiagueña permanezca en Brasil hasta la sentencia definitiva, pese a que la Fiscalía y la querella no se oponían a su regreso.

AGOSTINA PÁEZ. La abogada santiagueña sigue sin poder volver al país. AGOSTINA PÁEZ. La abogada santiagueña sigue sin poder volver al país. IMAGEN TOMADA DE LA NACIÓN
Hace 1 Hs

Lo que parecía encaminado hacia una pronta resolución dio un giro inesperado. A último momento, el juez que interviene en la causa contra Agostina Páez cambió su postura y ahora pretende que la abogada santiagueña permanezca en Río de Janeiro hasta que se dicte el fallo definitivo, un proceso que podría demorar entre 15 y 20 días.

La decisión sorprendió tanto a la defensa como al entorno de la joven, ya que va en sentido contrario a lo que habían planteado tanto la Fiscalía como la querella, que no se oponían a que Páez regresara a la Argentina tras cumplir con una serie de condiciones.

Según publicó Infobae, el cambio de criterio no cayó bien. En particular porque el mismo magistrado, durante la audiencia realizada el martes, había dado señales de avalar el regreso de la imputada en el corto plazo.

Frente a este escenario, la abogada defensora Carla Junqueira confirmó que presentará un hábeas corpus y que buscarán acelerar la presentación de los alegatos finales para reducir el tiempo de espera.

Páez enfrenta una causa en Brasil desde enero, acusada de injuria racial. El martes tuvo lugar una audiencia clave que había dejado un saldo favorable: no fue detenida y se había habilitado la posibilidad de que volviera al país una vez cumplidos ciertos requisitos.

En ese marco, la Fiscalía redujo la acusación inicial. De tres denuncias que elevaban la pena en expectativa a un máximo de 15 años de prisión, se pasó a una única imputación con una pena mínima de dos años, al considerar el hecho como un delito continuado con tres víctimas. Esa pena, además, es excarcelable y puede ser reemplazada por tareas comunitarias y el pago de una reparación económica.

La propuesta contemplaba que Páez abonara una multa, resarciera a las víctimas y cumpliera el servicio comunitario en Santiago del Estero. Tanto la acusación como la querella habían dado su conformidad a este esquema.

“La defensa pidió la revocación de las cautelares para que ella pueda retornar a Argentina lo más rápido posible, antes del fallo definitivo, que debe salir en 15 o 20 días. La Fiscalía estuvo de acuerdo y la querella también”, explicó Junqueira.

La letrada detalló que incluso el propio juez había anticipado que resolvería en ese sentido en los próximos días. Sin embargo, la resolución final fue en sentido contrario: rechazó levantar las medidas cautelares hasta que se presenten los alegatos finales.

“Nosotros estábamos preparando la caución, la plata, todo, y el juez falla que no. Cambió de idea: ella no puede volver a Argentina antes del fallo definitivo. Va en contra de la opinión de la Fiscalía y de la querella”, señaló la abogada.

Y agregó, visiblemente molesta: “Nunca en mi vida vi una decisión contra lo que pide la propia acusación. La Fiscalía cambia el pedido, la querella también, el juez dice que sí, y después que no”.

Mientras tanto, Páez deberá permanecer en Brasil, a la espera de una resolución que, por ahora, se estira más de lo previsto y reabre la incertidumbre sobre su situación judicial.

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