Santiagueños alquilaban autos en Catamarca y no los devolvían: dos detenidos y un prófugo

El caso está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 7, dirigida por la fiscal Paola González Pinto, quien lleva adelante la causa bajo la figura de defraudación por retención indebida. Según la hipótesis judicial, los implicados habrían ejecutado una maniobra para quedarse con vehículos alquilados, generando pérdidas económicas a una agencia de la capital catamarqueña.