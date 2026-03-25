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Santiagueños alquilaban autos en Catamarca y no los devolvían: dos detenidos y un prófugo

Dos hombres fueron detenidos en Catamarca acusados de alquilar autos y no devolverlos, en una maniobra que derivó en una causa por defraudación. Un tercer sospechoso permanece prófugo y es intensamente buscado.

Santiagueños alquilaban autos en Catamarca y no los devolvían: dos detenidos y un prófugo Santiagueños alquilaban autos en Catamarca y no los devolvían: dos detenidos y un prófugo
Hace 1 Hs

Una investigación por defraudación vinculada al alquiler de vehículos avanza en la provincia de Catamarca, donde dos hombres oriundos de Santiago del Estero fueron detenidos tras ser acusados de no devolver automóviles rentados. Un tercer sospechoso continúa prófugo y es intensamente buscado.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 7, dirigida por la fiscal Paola González Pinto, quien lleva adelante la causa bajo la figura de defraudación por retención indebida. Según la hipótesis judicial, los implicados habrían ejecutado una maniobra para quedarse con vehículos alquilados, generando pérdidas económicas a una agencia de la capital catamarqueña.

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Cómo se habría ejecutado la maniobra

De acuerdo con la investigación, el hecho se originó a fines de febrero, cuando tres hombres alquilaron distintos rodados en una concesionaria. Entre los vehículos involucrados se encuentran una Renault Kangoo, un Fiat Cronos y un Renault Logan.

Tras concretar el contrato, los automóviles no fueron devueltos en el plazo establecido, lo que motivó la denuncia por parte de la empresa damnificada. A partir de allí, se activaron tareas investigativas que incluyeron el seguimiento de los vehículos mediante sistemas de geolocalización.

Detenciones y vehículos recuperados

El operativo permitió localizar a dos de los acusados en la Terminal de Ómnibus de Santiago del Estero, cuando intentaban trasladarse hacia la ciudad de La Plata. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

En paralelo, se logró recuperar dos de los tres vehículos sustraídos. Sin embargo, uno de ellos —un Fiat Cronos— ya había sido comercializado, lo que complica aún más la situación judicial de los implicados y refuerza la sospecha de una maniobra planificada.

Un prófugo y una causa en avance

El tercer involucrado permanece prófugo y cuenta con pedido de captura vigente. Para los investigadores, se trata de una figura clave dentro del esquema delictivo, por lo que no se descartan nuevos procedimientos en los próximos días para lograr su detención.

Mientras tanto, los dos detenidos ya fueron indagados e imputados formalmente. Durante las audiencias, hicieron uso de su derecho a defensa, en una causa que continúa en pleno desarrollo y podría sumar nuevos elementos en las próximas semanas.

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