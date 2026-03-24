Comienza hoy el juicio contra la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil

La defensa también planteó que, en comparación con otros casos, Páez habría recibido un trato diferencial. “Los brasileños entienden que fue privilegiada por poder responder con tobillera, porque otros están efectivamente encarcelados. Pero al no poder volver a su país, eso también podría interpretarse como una respuesta al clamor social”, sostuvo Junqueira. De todos modos, aclaró que son pocos los extranjeros que terminan presos en Brasil por este tipo de hechos, ya que en general regresan a sus países de origen.