El padre de Agostina Páez celebró la resolución del caso: "No tiene precio la libertad de mi hija"

La resolución de la justicia brasileña en el caso de Agostina Páez generó alivio en su entorno familiar. Tras conocerse que la acusación fue reducida de tres delitos a uno, con una pena mínima que podría ser reemplazada por servicios comunitarios y el pago de un resarcimiento económico, la joven quedó en condiciones de regresar a la Argentina en los próximos días.
La abogada de la acusada, Carla Junqueira, explicó que la fiscalía reformuló el pedido inicial y que la pena prevista no implicaría prisión efectiva. En ese contexto, tanto Páez como su padre, Mariano, dialogaron con LN+ minutos después de finalizada la audiencia y expresaron su satisfacción por el resultado.
“Es un alivio total para mí y para toda la familia, sobre todo para ella que estaba muy asustada. Muy contento, esperando que decida el juez el fallo, únicamente son ya pasos protocolares y hay que esperar. Yo pienso que en una semana estaremos en Santiago”, sostuvo Mariano Páez, dejando en claro su expectativa por el pronto regreso.
Luego, Agostina se sumó a la entrevista y manifestó su emoción: “Estoy naciendo de nuevo y estoy contenta porque puedo volver a Argentina”. Su padre reforzó esa sensación con un gesto afectuoso hacia la defensa y agregó: “No lo puedo creer. No sé si reírme, llorar o festejar. Estoy muy contento con este fallo. Es lo que esperábamos. Feliz por mi hija, que ahora está bien. Esperando regresar a Santiago y volver a la vida normal que teníamos”.
Sobre la experiencia atravesada, la joven santiagueña señaló que buscará capitalizar lo ocurrido: “Es un aprendizaje y voy a seguir tratando de enseñar, a través de mis redes, sobre racismo, hablar de derecho y continuar con mi actividad normal”. En esa línea, dejó entrever su intención de reconstruir su imagen tras la repercusión internacional del caso.
También destacó el trabajo de su defensa. “Es un milagro, yo veía que tenía todo en contra. He sido muy sincera durante el juicio, conté toda la verdad. La doctora Junqueira hizo un trabajo increíble junto con Sebastián Robles desde Argentina. Entre los dos armaron una defensa increíble y estoy muy agradecida. Entiendo portugués a la perfección, escuché todo atentamente y conté cómo fueron realmente las cosas”, afirmó, en referencia al proceso judicial y a sus declaraciones previas.
Consultado por el resarcimiento económico que deberán afrontar para cerrar la causa, Mariano Páez fue contundente: “Ya veremos cómo hacemos. Pero lo vamos a tener que lograr para que se termine esto de una vez por todas. Vender algo y salvarnos, pero no tiene precio la libertad de mi hija”. Según el planteo de la fiscalía, el monto podría rondar los U$S50.000 para cada una de las víctimas.
Tras la audiencia, la propia Agostina brindó más detalles sobre el fallo. “Mucho mejor que antes. Se resolvió bastante bien y voy a poder volver a casa. No hay pena, es resarcimiento. En estos días me van a dejar volver a Argentina”, indicó.
Por su parte, Junqueira precisó que el juez aún no se expidió sobre el fondo, pero valoró el resultado. “Entramos esperando una pena de al menos dos años de cumplimiento efectivo en Argentina y ya estaríamos satisfechos. Pero la fiscal entendió que el pedido de disculpas demostró que Agostina comprendió lo que significa el racismo para Brasil, por lo que no se opuso a su regreso”, explicó.
De acuerdo con lo previsto, el retorno al país podría concretarse en unos tres días, sujeto a los tiempos judiciales. “El juez intentará hacerlo lo más rápido posible, entendiendo que tiene muchos casos. Fue la peor experiencia de mi vida, ahora me siento aliviada”, concluyó la joven.
Finalmente, la abogada remarcó que la fiscalía consideró que se trató de un delito continuado contra tres víctimas, por lo que redujo la acusación a un solo hecho, con una pena mínima de dos años que podrá ser reemplazada por servicios comunitarios en Argentina y el pago de una reparación económica.