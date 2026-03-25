El padre de Agostina Páez celebró la resolución del caso: "No tiene precio la libertad de mi hija"

También destacó el trabajo de su defensa. “Es un milagro, yo veía que tenía todo en contra. He sido muy sincera durante el juicio, conté toda la verdad. La doctora Junqueira hizo un trabajo increíble junto con Sebastián Robles desde Argentina. Entre los dos armaron una defensa increíble y estoy muy agradecida. Entiendo portugués a la perfección, escuché todo atentamente y conté cómo fueron realmente las cosas”, afirmó, en referencia al proceso judicial y a sus declaraciones previas.