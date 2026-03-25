Secciones
Mundo

Agostina Paéz podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

La justicia redujo los cargos presentados en contra de la abogada santiagueña. Permanece desde hace dos meses bajo medidas restrictivas y tobillera electrónica.

Agostina Páez. Agostina Páez. FOTO TOMADA DE LANACION.COM.AR
Hace 2 Hs

El proceso judicial contra Agostina Páez dio el martes un paso determinante, en Río de Janeiro, donde la abogada santiagueña de 29 años comenzó a ser juzgada por una causa de injuria racial que generó fuerte repercusión tanto en Brasil como en Argentina. La mujer podrá regresar al país, pero tendrá que indemnizar a las víctimas.

La audiencia inicial marcó un giro significativo en la situación de Páez. La fiscalía decidió reducir la acusación original, que contemplaba tres delitos y una posible pena de hasta 15 años de prisión, a un único cargo, lo que abre la puerta a una resolución menos gravosa. Según explicó su defensa, esta modificación permitiría reemplazar una eventual condena con servicios comunitarios y el pago de una indemnización a las víctimas.

Brasil: condenan a Agostina Páez a dos años de prisión en suspenso y podrá regresar a la Argentina

Brasil: condenan a Agostina Páez a dos años de prisión en suspenso y podrá regresar a la Argentina

“En estos días me van a dejar volver a casa”, expresó la abogada santiagueña al retirarse de los tribunales, tras una jornada que se extendió por más de tres horas. “Le dije al juez la verdad, en todo momento la verdad. Le pedí perdón a las víctimas”, agregó, visiblemente aliviada.

¿Cuánto deberá pagar Agostina Páez para abandonar Río de Janeiro?

De acuerdo con lo planteado por el Ministerio Público, la imputada debería abonar cerca de U$S50.000 a cada una de las personas afectadas. El juez aún no emitió su resolución, aunque se espera que lo haga en los próximos días. Esa decisión será determinante no solo para establecer el monto definitivo del resarcimiento, sino también para definir las condiciones de salida del país de Agostina Páez.

La estrategia de la defensa, encabezada por la abogada Carla Junqueira, apuntaba precisamente a lograr la reducción de cargos para facilitar el regreso de la joven a la Argentina. “Estamos muy conformes con el resultado”, sostuvo tras la audiencia. 

“Entramos esperando una pena de al menos dos años, con cumplimiento efectivo en Argentina. Pero la fiscal entendió que el pedido de disculpas significó que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo. Fue una primera etapa exitosa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno”, explicó.

Juicio en Brasil: el padre de Agostina Páez calificó de “locura” el pedido de 15 años de prisión

Juicio en Brasil: el padre de Agostina Páez calificó de “locura” el pedido de 15 años de prisión

Durante la audiencia, la abogada santiagueña estuvo acompañada por su equipo legal y por el cónsul argentino adjunto en Río de Janeiro, quien siguió de cerca el desarrollo del proceso. La joven permanece desde hace dos meses bajo medidas restrictivas, con prohibición de salir de Brasil y monitoreo mediante tobillera electrónica.

El origen de la causa se remonta al 14 de enero, cuando se produjo un altercado en un bar de Ipanema a raíz de una discusión por una cuenta. Aunque inicialmente la acusada sostuvo que el conflicto se limitó a un intercambio verbal, un video viralizado posteriormente registró un gesto discriminatorio que se convirtió en una prueba central para la Justicia brasileña.

Temas Río de JaneiroMinisterio PúblicoArgentinaAgostina Páez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Comienza hoy el juicio contra la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil

Comienza hoy el juicio contra la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil

La abogada santiagueña Agostina Páez podría ser condenada a 15 años de prisión en Brasil: cuándo empieza el juicio

La abogada santiagueña Agostina Páez podría ser condenada a 15 años de prisión en Brasil: cuándo empieza el juicio

La abogada santiagueña Agostina Páez pidió disculpas desde Brasil: Me equivoqué

La abogada santiagueña Agostina Páez pidió disculpas desde Brasil: "Me equivoqué"

El juicio contra la abogada santiagueña Agostina Páez comienza la semana que viene en Brasil

El juicio contra la abogada santiagueña Agostina Páez comienza la semana que viene en Brasil

Lo más popular
Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa
1

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe
2

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

¿Estamos mal pero vamos bien?
3

¿Estamos mal pero vamos bien?

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo
4

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú
5

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Agostina Paéz podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?
6

Agostina Paéz podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

Más Noticias
Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

Anulan una condena a perpetua por femicidio en Tucumán

La historia de María y una casa en La Madrid que dejó de ser refugio

La historia de María y una casa en La Madrid que dejó de ser refugio

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

Marcha en Tucumán: “Digan dónde están”, reclamó una multitud a 50 años del golpe

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

A 50 años del último golpe de Estado: fue masivo el reclamo en Plaza de Mayo

¿Estamos mal pero vamos bien?

¿Estamos mal pero vamos bien?

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Presionado en varios frentes, Adorni dará una conferencia de prensa

Maduro vuelve a comparecer en un tribunal de Nueva York

Maduro vuelve a comparecer en un tribunal de Nueva York

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Proponen un plan para hacer una avenida a metros del Camino del Perú

Comentarios