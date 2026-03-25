Agostina Paéz podrá dejar Río de Janeiro: ¿cuánto deberá pagarle a las víctimas?

¿Cuánto deberá pagar Agostina Páez para abandonar Río de Janeiro?

De acuerdo con lo planteado por el Ministerio Público, la imputada debería abonar cerca de U$S50.000 a cada una de las personas afectadas. El juez aún no emitió su resolución, aunque se espera que lo haga en los próximos días. Esa decisión será determinante no solo para establecer el monto definitivo del resarcimiento, sino también para definir las condiciones de salida del país de Agostina Páez.