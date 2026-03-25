Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

De acuerdo a un comunicado difundido desde su entorno, “el conflicto escaló a niveles sin retorno con la presentación de un proyecto de exámenes de toxicología para funcionarios”, iniciativa impulsada por la concejala que, según indicaron, tuvo amplia repercusión pública pero “desató la furia” en el recinto. En ese sentido, Garolera sostuvo que las situaciones de tensión con Aráoz se remontan a septiembre del año pasado, durante el tratamiento del Código de Ordenamiento Urbano. “Está acostumbrado a llevar patotas a las sesiones para agredir a los que no piensan como él”, afirmó.