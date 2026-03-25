Crece la tensión en Yerba Buena: Garolera fue internada y pidió una perimetral contra Aráoz

A pocas horas de una nueva sesión en el Concejo Deliberante de Yerba Buena y tras denunciar al concejal Walter “Kabuby” Aráoz por violencia política, institucional y psicológica, la concejala Gabriela Garolera sufrió una descompensación en su domicilio y debió ser internada.
El episodio se registró alrededor de las 16.30, cuando la edil fue hallada desvanecida y con signos de haber sufrido un golpe producto de la caída. La situación se da en el marco de las denuncias que la propia Garolera viene realizando por presuntos hechos de violencia verbal y persecución en el ámbito legislativo.
De acuerdo a un comunicado difundido desde su entorno, “el conflicto escaló a niveles sin retorno con la presentación de un proyecto de exámenes de toxicología para funcionarios”, iniciativa impulsada por la concejala que, según indicaron, tuvo amplia repercusión pública pero “desató la furia” en el recinto. En ese sentido, Garolera sostuvo que las situaciones de tensión con Aráoz se remontan a septiembre del año pasado, durante el tratamiento del Código de Ordenamiento Urbano. “Está acostumbrado a llevar patotas a las sesiones para agredir a los que no piensan como él”, afirmó.
Asimismo, la edil señaló que su proyecto fue bloqueado en la Comisión de Salud, presidida por María Decoud e integrada también por Aráoz y Álvaro Apud. “Me gritan traidora, me ningunean, me dicen que no sé sumar ni leer pero estoy próxima a recibirme de procuradora. Es raro, pero con los concejales varones (Aráoz) no se mete”, expresó.
Pedido de perimetral
Tras presentar la denuncia el viernes, Garolera y su equipo legal solicitaron a la Justicia una restricción de acercamiento contra Aráoz, en la antesala de la sesión prevista para este jueves a las 9.30. Según se indicó, el proyecto de exámenes toxicológicos no sería tratado en esa jornada debido a la falta de dictámenes.
El comunicado también señala que la concejala permanece internada en un sanatorio del microcentro, a la espera de una resolución judicial sobre la medida solicitada. “Es difícil poder trabajar en este ámbito. Siento miedo. La perimetral de la Justicia debería haber salido antes y no esperar a estos resultados”, manifestó Garolera.