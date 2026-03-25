“Habrá que vender algo y salir adelante": el padre de la abogada santiagueña habló tras la decisión de la Justicia brasileña

En declaraciones a la prensa, el hombre manifestó su tranquilidad tras los avances en el expediente. “Es un alivio total para toda la familia, sobre todo para ella, que estaba muy asustada”, señaló. Además, indicó que restan cuestiones formales para cerrar el proceso: “Ahora quedan pasos protocolares, hay que esperar la resolución final del juez. Creo que en una semana ya estaremos en Santiago”.