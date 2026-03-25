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“Habrá que vender algo y salir adelante": el padre de la abogada santiagueña habló tras la decisión de la Justicia brasileña

El padre de Agostina Páez expresó alivio tras la decisión de la Justicia brasileña y aseguró que harán todo lo posible para pagar la indemnización exigida y lograr la libertad definitiva de su hija.

“Habrá que vender algo y salir adelante: el padre de la abogada santiagueña habló tras la decisión de la Justicia brasileña “Habrá que vender algo y salir adelante": el padre de la abogada santiagueña habló tras la decisión de la Justicia brasileña
Hace 2 Hs

Luego de conocerse la decisión de la Justicia brasileña en la causa que involucra a Agostina Páez, su padre, Mariano, expresó el alivio de la familia y se refirió al esfuerzo económico que deberán afrontar para lograr la libertad definitiva de la joven.

En declaraciones a la prensa, el hombre manifestó su tranquilidad tras los avances en el expediente. “Es un alivio total para toda la familia, sobre todo para ella, que estaba muy asustada”, señaló. Además, indicó que restan cuestiones formales para cerrar el proceso: “Ahora quedan pasos protocolares, hay que esperar la resolución final del juez. Creo que en una semana ya estaremos en Santiago”.

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El costo de la libertad

Uno de los puntos más sensibles del caso es el monto económico que la familia deberá afrontar como parte de la resolución. Consultado al respecto, el padre fue contundente: “Ya veremos cómo hacemos, pero lo vamos a tener que lograr para que se termine esto de una vez por todas”.

En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de recurrir a la venta de bienes para reunir el dinero necesario. “Habrá que vender algo y salir adelante, pero no tiene precio la libertad de mi hija”, afirmó.

De acuerdo con lo trascendido, el resarcimiento económico podría rondar los 50 mil dólares para cada una de las personas damnificadas, cifra que representa un desafío significativo para la familia.

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Expectativa por el cierre del caso

Mientras se aguarda la confirmación definitiva por parte del juez, el entorno de Páez mantiene la esperanza de que el conflicto se resuelva en los próximos días. La familia confía en cumplir con las condiciones impuestas para poner fin al proceso judicial y dejar atrás un episodio que generó fuerte repercusión.

El caso continúa en su etapa final, con la mirada puesta en una resolución que permita el regreso de la joven a la Argentina.

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