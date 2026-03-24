Secciones
Seguridad

"Si voy a la cárcel me mato": la abogada acusada de racismo habló del peor escenario

A horas de una audiencia clave en Brasil, la abogada argentina Agostina Páez expresó su temor ante la posibilidad de ir a prisión, denunció amenazas y pidió poder regresar al país mientras avanza la causa por presunta injuria racial.

Si voy a la cárcel me mato: la abogada acusada de racismo habló del peor escenario "Si voy a la cárcel me mato": la abogada acusada de racismo habló del peor escenario
Hace 2 Hs

En la antesala de una audiencia clave en Río de Janeiro, la abogada argentina Agostina Páez volvió a referirse a su situación judicial con declaraciones que generaron fuerte repercusión. La joven, acusada de realizar gestos racistas en un bar de la ciudad brasileña, expresó su temor ante la posibilidad de ser encarcelada y aseguró que su principal deseo es regresar cuanto antes a la Argentina.

Cómo será el juicio contra la abogada santiagueña: hoy puede saberse si hay condena

Cómo será el juicio contra la abogada santiagueña: hoy puede saberse si hay condena

“Yo no voy a pisar una cárcel, si voy a la cárcel me mato, no sé lo que me puede pasar”, afirmó durante una entrevista televisiva, visiblemente afectada por el proceso que enfrenta. En ese contexto, remarcó que atraviesa días de angustia y preocupación por su seguridad personal. Según relató, habría recibido amenazas desde que el caso tomó estado público.

Páez también habló sobre el impacto emocional de estar lejos de su entorno. “Extraño a mi gente, a mis amigas y algo tan simple como caminar tranquila por la vereda”, sostuvo, al tiempo que insistió en que teme por su integridad física.

Respecto de la acusación en su contra, la abogada negó haber cometido un acto racista tal como lo describen las denuncias. Aseguró que las presentaciones judiciales fueron realizadas por empleados del local donde ocurrió el episodio y sostuvo que las imágenes de las cámaras de seguridad no respaldan esa versión. “No existió lo que dicen, se intenta construir una imagen que no es real”, señaló.

Comienza hoy el juicio contra la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil

Comienza hoy el juicio contra la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil

Sin embargo, reconoció que su reacción no fue adecuada. “Fue pésima, no la justifico. Siempre quise pedir disculpas, sobre todo a quienes se sintieron ofendidos”, agregó.

Si voy a la cárcel me mato: la abogada acusada de racismo habló del peor escenario

Un proceso con posibles consecuencias severas

La audiencia en curso es determinante: el magistrado puede resolver en el momento si absuelve, condena o dispone que el expediente avance a una instancia superior con un debate más profundo. En caso de no haber una definición inmediata, se fijará una nueva fecha para continuar el proceso.

El caso se originó durante un viaje turístico de la joven junto a un grupo de amigas. A la salida de un bar, fue filmada realizando gestos considerados discriminatorios, lo que derivó en una denuncia por parte de trabajadores del lugar y, posteriormente, en su detención.

Actualmente, Páez enfrenta cargos por tres hechos de injuria racial, un delito que en Brasil contempla penas de entre dos y cinco años de prisión por cada episodio. En el escenario más grave, la condena podría alcanzar hasta 15 años si se aplicara la pena máxima en cada caso.

No obstante, fuentes cercanas al expediente señalan que, al no contar con antecedentes penales, una eventual sentencia podría ubicarse en el rango mínimo. De todos modos, la resolución final dependerá de la evaluación del juez interviniente.

Mientras tanto, la situación de la abogada sigue generando debate tanto en Brasil como en Argentina, en un caso que combina repercusión mediática, sensibilidad social y un proceso judicial con final aún incierto.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán
1

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”
2

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Adorni busca retomar su agenda de gestión
3

Adorni busca retomar su agenda de gestión

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga
4

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?
5

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado
6

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Más Noticias
Dos vuelos, dos aterrizajes forzosos y una duda: ¿eran parte de la ruta narco?

Dos vuelos, dos aterrizajes forzosos y una duda: ¿eran parte de la ruta narco?

Disputa por dominio territorial: droga y barras bravas, peligroso y explosivo cóctel

Disputa por dominio territorial: droga y barras bravas, peligroso y explosivo cóctel

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Actos y marchas en Tucumán para conmemorar los 50 años del golpe de Estado

Adorni busca retomar su agenda de gestión

Adorni busca retomar su agenda de gestión

Denuncia por violencia contra Kabuby Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

Denuncia por violencia contra "Kabuby" Aráoz: “Podría ser una operación política de Sangenis o de Chahla”

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

La Nación dará de baja unos 55.000 planes sociales en Tucumán

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

Vecinos piden desalojar una casa del barrio Oeste II por venta de droga

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

¿Tucumán será el laboratorio electoral de peronistas y libertarios?

Comentarios