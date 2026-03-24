"Si voy a la cárcel me mato": la abogada acusada de racismo habló del peor escenario

Respecto de la acusación en su contra, la abogada negó haber cometido un acto racista tal como lo describen las denuncias. Aseguró que las presentaciones judiciales fueron realizadas por empleados del local donde ocurrió el episodio y sostuvo que las imágenes de las cámaras de seguridad no respaldan esa versión. “No existió lo que dicen, se intenta construir una imagen que no es real”, señaló.