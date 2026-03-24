"Si voy a la cárcel me mato": la abogada acusada de racismo habló del peor escenario
A horas de una audiencia clave en Brasil, la abogada argentina Agostina Páez expresó su temor ante la posibilidad de ir a prisión, denunció amenazas y pidió poder regresar al país mientras avanza la causa por presunta injuria racial.
En la antesala de una audiencia clave en Río de Janeiro, la abogada argentina Agostina Páez volvió a referirse a su situación judicial con declaraciones que generaron fuerte repercusión. La joven, acusada de realizar gestos racistas en un bar de la ciudad brasileña, expresó su temor ante la posibilidad de ser encarcelada y aseguró que su principal deseo es regresar cuanto antes a la Argentina.
“Yo no voy a pisar una cárcel, si voy a la cárcel me mato, no sé lo que me puede pasar”, afirmó durante una entrevista televisiva, visiblemente afectada por el proceso que enfrenta. En ese contexto, remarcó que atraviesa días de angustia y preocupación por su seguridad personal. Según relató, habría recibido amenazas desde que el caso tomó estado público.
Páez también habló sobre el impacto emocional de estar lejos de su entorno. “Extraño a mi gente, a mis amigas y algo tan simple como caminar tranquila por la vereda”, sostuvo, al tiempo que insistió en que teme por su integridad física.
Respecto de la acusación en su contra, la abogada negó haber cometido un acto racista tal como lo describen las denuncias. Aseguró que las presentaciones judiciales fueron realizadas por empleados del local donde ocurrió el episodio y sostuvo que las imágenes de las cámaras de seguridad no respaldan esa versión. “No existió lo que dicen, se intenta construir una imagen que no es real”, señaló.
Sin embargo, reconoció que su reacción no fue adecuada. “Fue pésima, no la justifico. Siempre quise pedir disculpas, sobre todo a quienes se sintieron ofendidos”, agregó.
Un proceso con posibles consecuencias severas
La audiencia en curso es determinante: el magistrado puede resolver en el momento si absuelve, condena o dispone que el expediente avance a una instancia superior con un debate más profundo. En caso de no haber una definición inmediata, se fijará una nueva fecha para continuar el proceso.
El caso se originó durante un viaje turístico de la joven junto a un grupo de amigas. A la salida de un bar, fue filmada realizando gestos considerados discriminatorios, lo que derivó en una denuncia por parte de trabajadores del lugar y, posteriormente, en su detención.
Actualmente, Páez enfrenta cargos por tres hechos de injuria racial, un delito que en Brasil contempla penas de entre dos y cinco años de prisión por cada episodio. En el escenario más grave, la condena podría alcanzar hasta 15 años si se aplicara la pena máxima en cada caso.
No obstante, fuentes cercanas al expediente señalan que, al no contar con antecedentes penales, una eventual sentencia podría ubicarse en el rango mínimo. De todos modos, la resolución final dependerá de la evaluación del juez interviniente.
Mientras tanto, la situación de la abogada sigue generando debate tanto en Brasil como en Argentina, en un caso que combina repercusión mediática, sensibilidad social y un proceso judicial con final aún incierto.