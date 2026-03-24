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Rige la alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: la advertencia para las provincias afectadas

El Servivio Meteorológico Nacional (SMN) anunció en su parte diario que las inclemencias climáticas retrocederán en varias provincias, aunque algunas se enfrentarán a vientos intensos.

Hay alerta por vientos intensos en el país. Hay alerta por vientos intensos en el país. (Imagen web)
Hace 2 Hs

Las alertas meteorológicas retroceden en el cuarto día desde el comienzo del otoño. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una jornada que para muchas jurisdicciones dará respiro ante la serie de eventos atmosféricos extremos de los últimos días. Para esta fecha, son cuatro las provincias que se encuentran bajo el aviso amarillo por ráfagas de gran intensidad que pueden afectar el desarrollo de actividades cotidianas y provocar daños en bienes materiales.

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A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN remarcó que hoy la inestabilidad se deberá a fenómenos eólicos severos que llegarán desde el sur a Cuyo y la región patagónica. Por esta ocasión, la zona del Norte, el Centro y el Litoral argentino se encontrarán resguardadas de las inclemencias climáticas. 

Alerta amarilla en el sur y el Cuyo

Durante la mañana de este martes , entre las seis y las 12 del mediodía, las corrientes de aire se instalarán en la parte más austral del país. En toda la extensión de Tierra del Fuego se registrará actividad de velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h. En el centro, la costa y el sur de Santa Cruz, la advertencia se repite, aunque se extiende hasta la tarde.

En la región cuyana, el sur de Mendoza y San Luis se verá afectada por vientos que podrían alcanzar velocidades de entre 30 y 50 km/h, aunque esta intensidad podría superarse con ráfagas de hasta 70 km/h. De acuerdo con el organismo nacional, este evento meteorológico afectará a la zona entre las 18 y 00 horas de la presente jornada.

Recomendaciones del SMN 

Ante los eventos ambientales adversos, el SMN publicó algunas recomendaciones.

Alerta amarilla:

1. Evitá salir.

2. Retirá o asegurará objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

4. No te refugios debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5. Tenga precaución al conducir.

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