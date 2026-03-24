Rige la alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: la advertencia para las provincias afectadas

Alerta amarilla en el sur y el Cuyo

Durante la mañana de este martes , entre las seis y las 12 del mediodía, las corrientes de aire se instalarán en la parte más austral del país. En toda la extensión de Tierra del Fuego se registrará actividad de velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h. En el centro, la costa y el sur de Santa Cruz, la advertencia se repite, aunque se extiende hasta la tarde.