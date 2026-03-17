El Gobierno de Milei reemplaza planes sociales por capacitación: claves del nuevo esquema

En su momento, Potenciar Trabajo llegó a superar los 1,3 millones de beneficiarios. Tras su reformulación, el universo se dividió en dos grandes grupos: unos 900 mil titulares orientados a la inserción laboral —ahora dados de baja— y cerca de 300 mil personas dentro de un esquema de asistencia más permanente, que no serán alcanzadas por esta medida.