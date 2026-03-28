Tiburones con cafeína y cocaína, además de alarmar por su bienestar, alertan sobre el estado del ecosistema marino

¿Qué hacer?

Aunque todavía se está estudiando el impacto a largo plazo, los biólogos están preocupados por varios factores. Tal como en los humanos, esas sustancias podrían generar alteración del comportamiento. Con la cocaína se ha observado que los tiburones expuestos pueden volverse más hiperactivos o erráticos, lo que altera sus patrones de caza y migración. Ya de por sí los tiburones, líderes en la cima de la cadena alimenticia marina, ingieren y acumulan las toxinas de todos los peces más pequeños que han consumido previamente el agua contaminada.